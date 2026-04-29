María del Pilar Amorocho deja la gerencia general de Qbano tras siete años: ¿Qué viene para las franquicias? 

La salida de una de las principales líderes de Qbano marca un punto de inflexión para una de las cadenas de comida rápida más consolidadas del país. En medio de un proceso de expansión sostenida basado en franquicias, la compañía anunció que María del Pilar Amorocho dejará la gerencia general tras siete años al frente del negocio.
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La decisión se produce en un momento clave para Qbano, cuando su modelo de crecimiento está altamente apalancado en inversionistas y expansión territorial.
FSQ Group, conglomerado dueño de Qbano y Pizzamanía, confirmó la salida de Amorocho este 29 de abril, destacando su papel en el fortalecimiento de la compañía durante los últimos años.
“Luego de siete años de gestión, María del Pilar Amorocho, gerente general de la compañía, ha decidido emprender un nuevo rumbo en su desarrollo profesional y personal”, informó la Junta Directiva en un comunicado oficial.
Durante su gestión, la ejecutiva lideró procesos clave que posicionaron a Qbano como una de las cadenas de comida rápida más relevantes del país, además de impulsar su expansión fuera de Colombia.
La compañía también resaltó el impacto de su liderazgo en la organización. “Con su liderazgo, Pilar fue clave en el fortalecimiento y posicionamiento de Qbano… e impulsó su crecimiento en el exterior”, señaló la organización.
Qbano: un modelo de franquicias en plena expansión
La salida de Amorocho coincide con un momento en el que el modelo de franquicias se ha consolidado como el principal motor de crecimiento de la compañía.
Actualmente, el 90 % de los puntos de venta de Qbano operan bajo este esquema, lo que ha permitido una expansión sostenida tanto en Colombia como en mercados internacionales.
Este modelo no solo ha facilitado el crecimiento territorial, sino que también ha generado un impacto económico relevante. La operación de la marca produce más de 1.500 empleos directos y 2.000 indirectos, mientras que cada nuevo punto de venta genera entre 6 y 12 empleos adicionales.
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Qbano proyecta la apertura de entre 8 y 10 nuevos puntos de venta por año durante los próximos tres años, dentro de una estrategia que ha implicado históricamente inversiones superiores a los $10.000 millones en periodos de expansión intensiva.
Uno de los principales legados de Amorocho fue consolidar la confianza de los inversionistas en el modelo de franquicias. La compañía registra un alto índice de multifranquiciados, lo que indica que quienes invierten en la marca tienden a expandirse dentro de la misma red.
Esto se sustenta en indicadores de rentabilidad claros. Según la empresa, el punto de equilibrio de un punto de venta suele alcanzarse entre los 6 y 12 meses, mientras que el retorno de la inversión se proyecta entre 18 y 36 meses.
Además, la compañía logró mantener su competitividad en medio de coyunturas como la inflación, gracias a una cadena de abastecimiento con 99,5 % de insumos nacionales, lo que reduce la exposición a la volatilidad del dólar.
El plan estratégico de Qbano sigue en marcha. A tres años, la compañía proyecta expandirse en ciudades intermedias de Colombia y busca consolidar nuevas líneas de negocio como Pizzamanía, que ya cuenta con cinco sedes en Cali, y avanzar en la estructuración de una Franquicia Máster que permita acelerar su llegada a mercados internacionales como Panamá y Estados Unidos.
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Durante su gestión, Amorocho destacó la importancia de estos factores. “El éxito del modelo no depende únicamente de la marca. La disciplina operativa, el liderazgo del franquiciado y la conexión con la cultura organizacional son determinantes”, afirmó en su momento.