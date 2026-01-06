Almacenes Flamingo anunció este 6 de enero el cierre exitoso del Procedimiento de Recuperación Empresarial (PRE), adelantado de manera voluntaria ante la Cámara de Comercio de Medellín.
De acuerdo con información de la compañía, el proceso -que obtuvo 90,78 % de votos favorables por parte de los acreedores- deberá ser validado por la Superintendencia de Sociedades para la finalización formal.
Durante los tres meses que duró el Procedimiento, Almacenes Flamingo mantuvo su operación con normalidad y registró un desempeño comercial positivo, con un alza de 25 % en las ventas.
¿Cómo entró en proceso de recuperación?
Flamingo es una cadena de negocios de venta retail, que cuenta con presencia en 28 municipios de Antioquia y el Eje Cafetero.
La crisis de la compañía comenzó en la pandemia cuando las medidas tomadas por el Gobierno Nacional para la prevención de la pandemia de Covid-19 obligaron al cierre de la operación temporal.
Como consecuencia, Flamingo sufrió una reducción patrimonial significativa que generó pérdidas, el incremento temporal de provisiones de cartera y el cierre de seis tiendas, con el consecuente impacto en indemnizaciones y liquidación de activos.
Recomendado: SIC abre investigación contra Almacenes Flamingo por hechos relacionados con créditos: estas son las razones
De forma paralela, el deterioro generalizado de la cartera de consumo, impactó de manera negativa a la firma, que desde noviembre de 2023 enfrenta además limitaciones de capital de trabajo en sus negocios de retail y crédito, tras renegociar pasivos con entidades financieras por $256.000 millones.
A raíz de estas situaciones, el flujo de caja de Flamingo se vio afectado, pues gran parte de los recursos del negocio estaban dirigidos al pago de la deuda financiera a través de un patrimonio autónomo de fuente de pago.
Todo lo anterior ocasionó que el 30 de septiembre de 2025 la compañía formulara una solicitud de inicio de un procedimiento de recuperación empresarial ante el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Medellín.
Más adelante, el 17 de octubre de 2025, se publicaron el Proyecto de Calificación y Graduación de Créditos y el Proyecto de Determinación de Derechos de Voto para recibir comentarios de los acreedores, que posteriormente fueron resueltos por la compañía.
Así las cosas, este 6 de enero cierra el Procedimiento de Recuperación Empresarial en el que la compañía agradeció a “la Cámara de Comercio de Medellín y del mediador Julián Palacio Olayo durante el PRE, cuya gestión fue fundamental para facilitar la concertación con los acreedores y avanzar con transparencia y responsabilidad, contribuyendo a la continuidad de la empresa”.
Así es la historia de Almacenes Flamingo
Almacenes Flamingo S.A. es una cadena tradicional de tiendas al por menor fundada en Medellín en 1949 por Víctor Henao Orozco, la cual se caracteriza por ofrecer crédito directo al consumidor como parte de su modelo.
Inicialmente empezó a operar bajo el nombre “JORGE H” y con pocos empleados, pero en 1988 se estableció como Almacenes Flamingo S.A., momento en el que consolidó un enfoque específico.
A lo largo de décadas se expandió, llegando a múltiples regiones del país con tiendas propias y modelos de atención adaptados al mercado local.
La empresa ofrece productos como vestuario y calzado, electrodomésticos, cosméticos y productos para el cuidado personal, joyería y bisutería, juguetería nacional e importada, telefonía celular, ferretería, implementos deportivos, muebles en variedad de estilos, artículos para la decoración del hogar, informática, electrónica y moto.
—