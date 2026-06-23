Naturgas pide acelerar proyectos de gas tras caída de 17 % en reservas probadas de Colombia y alerta por El Niño

La Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas) pidió acelerar el desarrollo de proyectos de producción de gas en Colombia luego de que el más reciente Informe de Reservas y Recursos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) mostrara una nueva reducción en las reservas probadas del país.
Según el informe citado por el gremio, las reservas probadas de gas natural pasaron de 2.064 giga pies cúbicos en 2024 a 1.717 giga pies cúbicos en 2025, lo que representa una caída de 17 %.
Para Naturgas, estos resultados refuerzan la necesidad de avanzar en proyectos que permitan convertir los recursos identificados en producción efectiva para atender la demanda de hogares, industrias, transporte y generación eléctrica.
La presidenta del gremio, Luz Stella Murgas, señaló que la reducción observada en las reservas se suma a una tendencia que se ha venido registrando durante los últimos años.
“En los últimos cinco años se ha observado una caída de las reservas probadas del 46 % que debe asumirse como un urgente llamado a la acción. Colombia tiene gas natural atrapado en tierra firme y costa afuera, y dispone del conocimiento técnico para desarrollarlos. Lo que necesitamos es acelerar la ejecución de los proyectos para que esos recursos se conviertan en energía disponible para los colombianos”, afirmó.
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Sector insiste en desarrollar recursos identificados
De acuerdo con el gremio, Colombia cuenta con más de 10.000 giga pies cúbicos de recursos contingentes identificados tanto en áreas continentales como costa afuera.
En ese sentido, Naturgas aseguró que el principal desafío no es la ausencia de recursos, sino la velocidad con la que estos puedan convertirse en reservas comercialmente desarrollables y posteriormente en suministro disponible para el mercado.
La organización también señaló que será necesario avanzar simultáneamente en el fortalecimiento de la infraestructura de transporte y regasificación para ampliar las alternativas de abastecimiento de gas natural en el país.
Alerta ante fenómeno de El Niño
Naturgas afirmó que la situación adquiere una relevancia adicional ante la expectativa de un fenómeno de El Niño, escenario en el que el gas natural suele desempeñar un papel de respaldo para la generación de energía eléctrica cuando disminuyen los aportes hídricos.
Según Murgas, el combustible contribuye a preservar los niveles de los embalses y a mantener la confiabilidad del sistema eléctrico durante periodos de sequía.
“La seguridad energética comienza por la capacidad de anticiparnos. Cuando el país enfrenta sequías, el gas natural es el aliado que permite respaldar la generación eléctrica, preservar el agua de los embalses y garantizar la continuidad de un servicio esencial para millones de colombianos”, señaló.
El gremio concluyó que las decisiones relacionadas con el desarrollo de nuevos proyectos de gas y la expansión de la infraestructura energética tienen implicaciones sobre la competitividad del país, la seguridad alimentaria y el abastecimiento energético de los próximos años.