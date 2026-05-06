Alquería entra al top 10 de las marcas más recordadas por los colombianos, según YanHaas

Alquería entró al Top 10 de las marcas con mayor recordación espontánea entre los colombianos, de acuerdo con la medición 2026 del estudio de YanHaas.
Este resultado refleja una presencia sólida en la mente de los consumidores y una alta recurrencia de compra en los principales canales de abastecimiento del país, especialmente la tienda de barrio.
Cabe destacar que el estudio de YanHaas evalúa variables como recordación espontánea, cercanía, confianza y preferencia, indicadores que se traducen en relevancia de marca y comportamiento efectivo de consumo.
En el caso de Alquería, estos atributos se evidencian en la recomendación directa de más de 160.000 tenderos a nivel nacional y en la inclusión recurrente de sus productos en la compra semanal de los hogares colombianos.
Y es que la compañía ha construido su relevancia desde la mesa familiar y ha avanzado en una transformación estratégica que la consolida como una empresa de alimentos con mayor amplitud de consumo. Esta evolución ha permitido que su portafolio acompañe distintos momentos del día, como el desayuno, la lonchera, las pausas y la cocina cotidiana.
Adicionalmente, la marca Alquería amplia su portafolio con productos como leche, crema, avena con extra magnesio, arequipe y suero costeño, categorías de alta rotación que fortalecen su presencia tanto en supermercados como en tiendas de barrio, donde se toman decisiones clave de compra.
A este portafolio se suman marcas que atienden diferentes necesidades y segmentos del mercado: Freskaleche refuerza la conexión regional con productos de consumo frecuente; Quesos Del Vecchio aporta especialización y tradición en categorías asociadas a la cocina y la mesa; y Vitad amplía la cobertura hacia tendencias de consumo práctico, especialmente fuera del hogar.
Desde el punto de vista operativo, Alquería articula una red de más de 6.400 productores lácteos y mantiene presencia en miles de puntos de venta a nivel nacional, lo que garantiza abastecimiento, disponibilidad y cercanía con el consumidor en los principales canales comerciales.
Finalmente, el posicionamiento de la marca también se sustenta en una gestión orientada al impacto social y al fortalecimiento de la cadena de valor. La compañía desarrolla programas de nutrición, educación y desarrollo del campo que han beneficiado a más de un millón de personas, además de iniciativas de donación de alimentos en todo el país.