Alquería se consolidó en el top 10 de las empresas más responsables, según Merco ESG: ¿Cómo lo logró?

Alquería, la empresa B más grande de Colombia, recibió un nuevo reconocimiento en el ranking Merco Responsabilidad ESG, un monitor empresarial que evalúa el desempeño de las compañías en Colombia en materia ambiental, social y de gobierno corporativo.
La compañía se mantiene dentro del top 10 nacional, registra un avance en la clasificación y alcanza el segundo puesto en el ranking sectorial de alimentos, uno de los sectores más competidos del listado.
Cabe resaltar que Alquería opera como una empresa colombiana de alimentos que conecta el campo con millones de hogares mediante un portafolio que incluye Freskaleche, Quesos Del Vecchio, AlqueMix, AvenaPro y Vitad. Y cada año, la compañía acopia más de 328 millones de litros de leche.
Para Rafael Álvarez, CEO de Alquería, “la sostenibilidad no es un frente adicional en la compañía; es la forma en que hacemos empresa. Cada decisión busca equilibrar impacto ambiental, progreso social y solidez económica. Que este camino sea reconocido en Merco ESG nos honra, pero más que un logro, es una responsabilidad: demostrar todos los días que el propósito y la rentabilidad no compiten, se potencian mutuamente.”
Las razones detrás del reconocimiento de Alquería
El reconocimiento destaca el trabajo que Alquería desarrolla en el fortalecimiento del campo colombiano. La compañía integra anualmente a 7.025 productores lácteos en su cadena de valor y promueve programas que mejoran la productividad, la sostenibilidad y el desarrollo rural en distintas regiones.
Por su parte, el ranking también reconoce la gestión ambiental de la compañía. Alquería desarrolla cada año programas de sostenibilidad que benefician a 1.569 recicladores, fortaleciendo la economía circular en su operación.
Además, la evaluación igualmente valora el impacto social de la organización. La compañía dona anualmente 1,5 millones de kilos de productos lácteos y, mediante iniciativas educativas y la Fundación Alquería Cavelier, beneficia a 146.609 estudiantes en distintas regiones del país.
Con este resultado, Alquería reafirma su compromiso con un modelo empresarial responsable que integra desempeño empresarial, impacto social y sostenibilidad ambiental para contribuir al desarrollo del país y al bienestar de las familias colombianas.
Empresa B en la práctica
Alquería cuenta con la certificación empresa B, lo que implica que la organización mide y gestiona su impacto social y ambiental con la misma rigurosidad con la que hace seguimiento a su desempeño económico.
“La compañía orienta su gestión a partir de su propósito superior de nutrir el futuro de Colombia, transformando sueños en realidades, y materializa ese propósito mediante un modelo de cuatro causas: mantener el campo siempre vivo, dar larga vida al planeta, nutrir el presente y el futuro y mejorar la educación pública para transformar realidades”, concluyó el CEO.