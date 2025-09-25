Altia nace del legado de Termoyopal y apuesta por 1.000 MW de energía limpia y confiable a 2040

Con el objetivo de fortalecer la seguridad energética y diversificar la matriz de generación en Colombia y América Latina, fue presentada Altia, una nueva plataforma energética que integra distintas fuentes y líneas de negocio.
La compañía surge del legado de Termoyopal, empresa con más de dos décadas de operación en Casanare, y se perfila como un actor con alcance regional y visión de largo plazo.
Actualmente, Altia opera 220 MW (megavatios) de capacidad instalada, de los cuales 200 MW provienen de generación térmica a través de Termoyopal y 20 MW de proyectos solares en Honda, Tolima.
Además, la compañía procesa en su planta de secado de gas cerca de 2.300 barriles por día entre GLP y nafta, atendiendo aproximadamente el 10 % de la demanda nacional de estos productos.
En el corto plazo prevé incorporar 100 MW adicionales, reforzando su papel en la seguridad energética de Colombia.
El plan estratégico de Altia contempla inversiones por US$250 millones para ampliar su capacidad instalada y desarrollar nuevos parques solares en diferentes regiones del país.
Su meta a 2040 es alcanzar alrededor de 1.000 MW, integrando tecnologías de almacenamiento de energía y desplegando infraestructura logística que conecte mercados y aumente la competitividad del sistema energético.
La plataforma operará bajo un modelo multienergético que combina fuentes térmica, solar e hídrica, además del procesamiento y comercialización de hidrocarburos y servicios logísticos como puertos, transporte y almacenamiento.
Esta estrategia busca consolidar un ecosistema energético integral que aporte confiabilidad al sistema y desarrollo social y económico a las comunidades.
“Altia nace con el propósito de ir más allá de la generación de energía: queremos ser un verdadero motor de desarrollo para el país y la región”, afirmó Nicolás Azcuénaga, CEO de la compañía.
Este agregó que el compromiso está en diversificar las fuentes, escalar proyectos y atraer inversión de calidad que fortalezca al sector.
Con este lanzamiento, Altia busca posicionarse como un referente de innovación y sostenibilidad, respondiendo a las necesidades actuales del mercado energético y contribuyendo a la estabilidad de la transición energética en Colombia y la región norte de América Latina.