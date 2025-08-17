Álvaro García se une a Revista Cambio como nuevo gerente de Innovación Editorial

Revista Cambio anunció la vinculación de Álvaro García Jiménez como su nuevo gerente de Innovación Editorial, cargo con el que la publicación busca dar un impulso estratégico a la creación de contenidos y a la consolidación de alianzas clave en el ecosistema de medios.
Con más de tres décadas de experiencia en periodismo y gestión de medios dentro y fuera de Colombia, García ha desarrollado una trayectoria en prensa escrita, televisión, radio y plataformas digitales.
El nuevo directivo de Cambio ha ocupado cargos de alto perfil en el sector. Fue editor de la revista Cromos, director de Noticias RCN y de Red+Noticias, además de desempeñarse como vicepresidente de continuidad en Univisión en Miami.
En el ámbito público, se destacó como consejero presidencial para las Comunicaciones y gerente de RTVC, el Sistema de Medios Públicos de Colombia.
Su carrera también ha abarcado la diplomacia, al representar a Colombia como embajador en Argentina. Actualmente ejerce como decano de la Escuela de Comunicación e Industrias Digitales de la Universidad Sergio Arboleda.
A ello se suma su faceta como documentalista, con trabajos como Operación Jaque para National Geographic, y sus seis galardones en el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, uno de los reconocimientos más prestigiosos del oficio en el país.
Un refuerzo para el futuro de la Revista Cambio
Para Federico Gómez Lara, director y presidente de la revista, la llegada de García representa una oportunidad para robustecer la estrategia editorial:
“Estamos felices de recibir a Álvaro en nuestro equipo. Su experiencia y visión renovadora son justamente lo que necesitamos para llevar a Revista Cambio al siguiente nivel. Su liderazgo en innovación editorial nos permitirá explorar nuevas fronteras en la comunicación y fortalecer nuestra conexión con nuestros lectores y aliados”, afirmó.
En la misma línea, Patricia Lara Salive, fundadora de la publicación, destacó la importancia de este nombramiento:
“La incorporación de Álvaro García es un paso fundamental en nuestro crecimiento editorial. Su compromiso con la excelencia y su capacidad de generar contenidos de impacto son cualidades que admiramos profundamente”.
El propio García expresó su entusiasmo por este nuevo reto profesional:
“Es un privilegio hacer parte de Cambio, un medio referente en Colombia por su seriedad, alcance y buen periodismo. La creación de proyectos de alto impacto siempre ha sido mi pasión, y tengo una gran ilusión de trabajar con Federico, Patricia y este extraordinario equipo”, señaló.