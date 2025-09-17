Amazon confirma Prime Big Deal Days en Colombia: así puede aprovechar importantes descuentos

Amazon ha confirmado que el evento Prime Big Deal Days se llevará a cabo los días 7 y 8 de octubre de 2025, marcando el inicio anticipado de la temporada de compras navideñas. Lo relevante esta vez es que Colombia, México e Irlanda entrarán por primera vez como países participantes del evento.
Prime Big Deal Days es un evento exclusivo para miembros de Amazon Prime que ofrece descuentos y ofertas relámpago (Lightning Deals) durante 48 horas.
La idea es adelantar parte del ambiente de compras propias de fin de año, permitiendo que los usuarios obtengan rebajas en categorías populares como tecnología, hogar, moda, juguetes, belleza, entre otras.
Lo nuevo en 2025
Una de las grandes novedades para esta edición es la inclusión de nuevos países. Amazon ha anunciado que Colombia, México e Irlanda participarán por primera vez en Prime Big Deal Days.
Esto significa que los usuarios en estos países podrán acceder a las ofertas exclusivas para miembros Prime, algo que antes no era posible (o por lo menos, no con el mismo nivel de cobertura).
¿Cómo funciona el evento?
El evento comenzará a la medianoche del 7 de octubre (hora local de la plataforma, muchas veces basada en zona Oeste de EE. UU. o la que aplique para cada país) y terminará al final del día 8 de octubre.
Las ofertas se aplican solo a quienes tengan membresía Prime. Amazon permite que quienes aún no la tengan puedan unirse o usar un periodo de prueba (trial) para aprovechar las ofertas.
Se espera que haya ofertas “flash” o relámpago, productos destacados con descuentos fuertes, así como colecciones curadas para facilitar la búsqueda (por ejemplo, productos para fiestas, regalos, artículos de temporada).
También es probable que algunos descuentos estén disponibles antes del evento oficial, como “early deals” (ofertas anticipadas) para miembros Prime, como una forma de empezar la promoción antes del gran día.
Oportunidades y recomendaciones si está en Colombia, México o Irlanda
Finalmente, para quienes viven en estos países recientemente incorporados:
- Verifica tu membresía Prime: asegúrate de estar suscrito; si no, revisa si hay periodo de prueba disponible para poder acceder a las ofertas.
- Revisa monedas, logística y costos de envío: algunos productos podrían tener condiciones especiales de envío a tu país, impuestos aduaneros o tiempos de entrega mayores. Las condiciones pueden variar país a país.
- Haz listas de deseos y guarda productos: esto ayuda para monitorear precios antes del evento y con las ofertas flash.
- Compara precios previos: hay veces que algunas promociones no son las mejores históricamente, por lo que conviene revisar precios anteriores para asegurarte de que realmente estás ganando.