La llegada de Estados Unidos (EE. UU.) a Venezuela ha traído consigo el restablecimiento de negocios comerciales, como el anunciado hoy en el sector aéreo.
Luego de una declaración oficial del presidente Donald Trump, en la que se informaba sobre la reapertura de cielos con el país suramericano, American Airlines -una de las principales aerolíneas estadounidenses- confirmó su intención de volver al territorio.
La conexión de Venezuela con EE. UU. ha sido históricamente importante si se tiene en cuenta que, de acuerdo con las cifras de Aviation Week, el tráfico de pasajeros entre los dos países antes de 2019 era de aproximadamente 143.000 pasajeros anualmente, con aproximadamente 58.000 de esos viajando específicamente entre Nueva York (JFK) y Caracas.
Es decir, esa cifra incluye tanto vuelos directos de firmas como American Airlines, compañía que participó activamente.
American Airlines en Venezuela: una historia de más de dos décadas
La relación American Airlines y el mercado venezolano se remonta a hace más de dos décadas, cuando realizó su primer servicio entre San Juan (Puerto Rico) y Caracas, en 1987.
Años más tarde, en la década de los 90, la aerolínea amplió sus conexiones entre Estados Unidos y Venezuela, volando desde ciudades como Miami, Dallas y Nueva York hacia Caracas y Maracaibo.
Y su servicio entre las dos naciones se siguió masificando con el aumento de la frecuencia de sus vuelos entre Nueva York y Caracas, pasando de dos a cinco veces por semana.
Sin embargo, con el auge de las políticas del régimen ‘chavista’ en 2014, apenas unos meses después de la posesión de Nicolás Maduro, ese mismo año American Airlines empezó a reducir algunos servicios a Venezuela como el Dallas-Caracas, a causa de problemas financieros, deudas bloqueadas en Venezuela y ajustes de su red aérea.
La empresa aérea suspendió temporalmente sus vuelos desde Miami a Caracas y a Maracaibo en marzo de 2019 debido a la inseguridad y la crisis política-electricidad y la retirada del personal diplomático estadounidense.
Pero fue a final de ese mes que, dada la persistencia de la situación, la aerolínea anuncia que extiende indefinidamente esa suspensión, terminando su servicio regular a Venezuela. Vale mencionar que para ese momento, American era la última aerolínea estadounidense volando directo a Venezuela.
A comienzos de este año, con el ataque militar de Estados Unidos en Caracas -que terminó con la captura de Nicolás Maduro-, el gobierno de Trump se estableció en ese país temporalmente, generando más confianza para las empresas de todos los sectores.
Así las cosas, y tras varios años de haber estado por fuera del mercado venezolano, con el aval del Gobierno Trump, la empresa decide volver para ofrecer conectividad a las miles de personas que se movilizan entre las naciones.
“Contamos con más de 30 años de experiencia conectando a venezolanos con Estados Unidos, y estamos listos para renovar esta increíble relación”, declaró Nat Pieper, afirmó el director Comercial de American Airlines.
Las más recientes cifras de entidades oficiales muestran que en 2024, habían más de 1,2 millones de venezolanos viviendo en Estados Unidos.
Por esta razón, reanudar el servicio a Venezuela, expone el director de American Airlines, es “ofrecer a los clientes la oportunidad de reunirse con sus familias y generar nuevos negocios y comercio con Estados Unidos”.