Valora Analitik y Caracol Televisión se unen en “Análisis con Valora”, nuevo programa en plataforma de streaming Ditu

Valora Analitik anuncia una alianza estratégica con Caracol Televisión para dar vida a “Análisis con Valora”, un nuevo espacio periodístico que ya hace parte de Ditu, la plataforma de streaming y gran apuesta digital de Caracol.
El programa, que se estrenó con dos emisiones semanales, ofrece capítulos de media hora dedicados a profundizar en los temas más relevantes para la economía, los negocios y los mercados en Colombia y la región.
Cada entrega contará con invitados de primer nivel, entre los que se destacan presidentes de empresas, analistas financieros, líderes gremiales y voces expertas de distintos sectores, con el propósito de aportar contexto, claridad y profundidad en un momento en el que el público demanda análisis confiable y fácil de entender.
“Análisis con Valora” es presentado por Rodrigo Torres, director de Valora Analitik, y forma parte de una parrilla de contenidos liderada en Ditu por Daliana Garzón, reconocida periodista económica del país y responsable del proyecto dentro del canal.
Así, este nuevo espacio promete convertirse en una referencia obligada para quienes buscan información económica rigurosa, oportuna y explicada con el sello de Valora Analitik.
El primer capítulo de «Análisis con Valora» se puede ver en el siguiente video de YouTube.
Detalles de Ditu
Ditu es una plataforma de streaming gratuita de Caracol Televisión para Colombia, que ofrece contenido de entretenimiento, deportes y noticias de Caracol, tanto en vivo como bajo demanda. La plataforma está disponible para descargar en dispositivos iOS y Android, y en televisores Samsung. Próximamente estará en otras marcas en streaming y en smart tv’s como LG, Hisense y Roku.
Con una experiencia de usuario muy fácil, ditu pone en las manos de sus usuarios una variedad de programas y canales exclusivos, todo sin complicaciones. Esto quiere decir que los usuarios solo tendrán que descargar la aplicación en sus dispositivos para disfrutar de toda la programación de Ditu.
