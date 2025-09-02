Análisis revela un crecimiento en el número de transacciones digitales en Medellín

Según expertos, Medellín atraviesa un momento decisivo en la transformación de sus hábitos financieros. El uso de billeteras digitales, pagos desde dispositivos móviles y recaudos en línea han pasado de ser una novedad para convertirse en parte de la vida cotidiana, impulsando un modelo financiero más ágil, seguro e inclusivo.
En el último año, Medellín y el departamento de Antioquia han registrado un crecimiento sostenido en el número de transacciones digitales. Solo en el primer semestre de 2025, se procesaron 25 millones de transacciones en Colombia a través de Evertec, lo que representa un crecimiento del 22 % frente al mismo período del año anterior y un aumento del 29 % en comercios activos.
Asimismo, la empresa informó que el incremento del 38 % en transacciones de recaudo evidencia que los ciudadanos usan cada vez más los canales digitales para cumplir con sus obligaciones.
Con presencia en 26 países de América Latina y el Caribe, Evertec ofrece servicios de procesamiento de pagos y tecnología financiera, estructurada en tres unidades: adquirencia de pagos, procesamiento de transacciones y soluciones de negocio.
“Medellín no solo es un punto estratégico para nuestras operaciones, es un escenario donde la innovación en pagos digitales se vive día a día. Desde aquí desarrollamos soluciones que fortalecen la seguridad, facilitan la experiencia del usuario y aportan al crecimiento del ecosistema financiero del país”, afirmó Juliana Grajales, directora general de Evertec Placetopay.
Incorporación de inteligencia artificial
La compañía indicó que también incorpora inteligencia artificial en sus sistemas antifraude, sumando nuevos medios de pago como Click to Pay, Google Pay y Passkey.
En este contexto, Evertec, a través de su plataforma Placetopay, ha desarrollado soluciones que conectan a empresas y usuarios con métodos de pago versátiles y confiables. En Medellín, la compañía, que lleva más de 20 años, cuenta actualmente con 150 colaboradores y ha establecido alianzas estratégicas con instituciones como la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, Grupo Éxito y Clic Air.