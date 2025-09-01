Con el dólar bajando, ¿es buen momento para invertir en Estados Unidos?

La coyuntura económica, social y política en Colombia está llevando a muchos a considerar la protección de su capital y la diversificación de sus inversiones mediante la compra de propiedades en una de las economías más estables del mundo: Estados Unidos.
En ese contexto, Yuval Golan fundador y CEO de Waltz — plataforma de financiamiento inmobiliario residencial en EE. UU. para inversionistas extranjeros— afirma: “Con el dólar bajo y en niveles no vistos en un año, definitivamente es un buen momento. Gastarás menos pesos por cada dólar, y eso significa pagar menos por la propiedad en general. Ser dueño de bienes raíces en EE. UU. ofrece no solo beneficios inmobiliarios, sino también ventajas cambiarias en medio de la incertidumbre del mercado nacional”.
Factores favorables para invertir en Estado Unidos
De acuerdo con el experto, en EE. UU., el precio promedio de las viviendas existentes (sin contar proyectos nuevos o en desarrollo) adquiridas por inversionistas extranjeros ha venido cayendo independientemente de las tasas de cambio.
Entre abril de 2024 y mayo de 2025, los precios bajaron un 7,9 %, promediando actualmente US$719.000, según el último informe de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR, por sus siglas en inglés).
Asimismo, entre abril de 2024 y marzo de 2025, el número de viviendas existentes compradas por extranjeros en EE. UU. aumentó por primera vez en 8 años, alcanzando las 78.100 propiedades, lo que representa un aumento del 44 % en comparación con el mismo período de 2023–2024. De ese total, los colombianos adquirieron 2.343 propiedades, ubicándose entre los 10 principales inversionistas extranjeros en bienes raíces en EE. UU.
“Invertir en bienes raíces en EE. UU. es considerado una inversión de alta calidad para los extranjeros», explica Yuval Golan. “La estabilidad de la economía estadounidense permite a las personas generar riqueza a través de opciones de financiamiento, potencial de ingresos pasivos y valorización de propiedades. También actúa como una cobertura inteligente frente al riesgo cambiario —diversificar tus activos internacionalmente significa no poner todos los huevos en una sola canasta, especialmente en tiempos de incertidumbre económica local”.
El reto de comprar desde Colombia
En Colombia, existe la creencia generalizada de que invertir en bienes raíces en el extranjero es un proceso difícil y largo, que solo unos pocos pueden lograr.
Muchos incluso asumen que no pueden ser dueños de una propiedad en EE. UU. por no tener una Green Card o historial crediticio en ese país. De hecho, el 69 % de los agentes inmobiliarios en EE. UU. reportan que casi 7 de cada 10 clientes internacionales desisten de la idea de realizar este tipo de compra.
Entre las principales razones por las que los clientes no logran adquirir una propiedad en EE. UU. se destaca la falta de inmuebles disponibles, con un 28 % de los casos, seguido del alto costo de las propiedades, con un 25 %, y la dificultad para conseguir financiación, con un 19 %.
Sin embargo, estas inversiones ahora son más accesibles gracias a procesos más económicos y ágiles, sin papeleos ni trámites legales. La aplicación de nuevas tecnologías en el sector inmobiliario (concepto conocido como PropTech – Property Technology – o ReTech – Real Estate Technology), junto con innovaciones FinTech en áreas como préstamos, banca y cambio de divisas, está superando barreras de distancia, presencialidad, demoras y burocracia.
La verificación de identidad, el diligenciamiento de formularios, la traducción y análisis de documentos, los estudios de crédito y la aprobación de préstamos, entre otros, ahora pueden hacerse de una manera más efectiva y ágil gracias a herramientas como la inteligencia artificial. Estas herramientas permiten visibilidad en tiempo real del proceso, evitan retrabajos, minimizan riesgos y optimizan recursos.
Con esta experiencia digital fluida, los inversionistas extranjeros pueden, de forma remota y con solo unos clics, crear una empresa de responsabilidad limitada (LLC), abrir una cuenta bancaria en EE. UU. y, lo más importante, obtener financiamiento y cerrar la compra de una propiedad en un plazo de 30 días —cuando antes esto podía tardar meses.
“Estamos revolucionando el sector al escalar y potenciar las capacidades humanas, reducir errores y entregar resultados más rápido. Esto impacta a miles de personas en todo el mundo y democratiza el acceso a oportunidades de inversión y generación de riqueza. Ya operamos en Colombia con clientes satisfechos, y nuestro siguiente paso es fortalecer nuestra presencia y apoyar a más inversionistas en todo el país”, concluye Yuval Golan, fundador y CEO de Waltz.