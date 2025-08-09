Así puede invertir en fondos inmobiliarios en EE. UU. y obtener rentabilidad anual del 12,73 % en dólares

Ante la persistente presión inflacionaria y la devaluación de monedas locales en América Latina, cada vez más inversionistas de la región optan por alternativas que les permitan proteger su capital en activos dolarizados.
En este marco, Estados Unidos se consolida como uno de los destinos más robustos para canalizar inversiones, gracias a su estabilidad institucional y jurídica, y la performance histórica de su economía. Dentro de este panorama, el sector inmobiliario destaca como una opción especialmente atractiva. La demanda sostenida y los altos niveles de ocupación reflejan la solidez de un sector que históricamente ha demostrado ser un refugio seguro para el capital.
¿Cómo invertir en el sector inmobiliario en EE. UU.?
En este contexto, Dividenz, plataforma de inversiones en Real Estate de EE. UU., presenta Mixed Fund, su nuevo fondo de inversión de tasa variable compuesto por una selección específica de activos inmobiliarios, está diseñado para generar ingresos en dólares desde el primer mes.
Con una rentabilidad anual estimada del 12,73 %, este fondo permite invertir desde US$30.000, con un plazo de negocio estimado entre 3 y 5 años. Los retornos mensuales provienen de rentas generadas por propiedades 100 % terminadas y rentadas al momento de la inversión, eliminando así el riesgo de vacancia o construcción.
A diferencia de otras alternativas del mercado, Mixed Fund combina ingresos mensuales en dólares con plusvalías distribuidas a medida que se ejecuta cada una de las ventas de los activos que lo componen, lo que permite capitalizar la inversión en el mediano plazo.
“La mayoría de los inversionistas buscan dos cosas: previsibilidad e ingresos constantes en dólares. Mixed Fund está pensado para eso: combina propiedades de alta ocupación y distribuye rentas mensuales de forma sostenida”, señala Diego Arrojo, gerente comercial de Dividenz para Cono Sur.
Diversificación inmobiliaria y geográfica
El fondo está compuesto por más de 2.500 activos inmobiliarios multifamiliares (edificios residenciales con múltiples unidades de renta bajo un mismo propietario), industriales (centros logísticos, naves industriales y bodegas) y retail (locales comerciales rentados a grandes marcas y ubicados en zonas estratégicas) seleccionados por su alto potencial de rendimiento y su ubicación en mercados estratégicos de Estados Unidos, como Nueva York, California, Florida y Texas.
Estos estados concentran algunos de los mayores PIB estatales del país y encabezan los rankings de generación de empleo y atracción de capital global. Además, presentan tasas de ocupación residencial superiores al 90 % en ciudades clave como Miami, Los Ángeles y Nueva York.
El portafolio incluye desde monoambientes hasta unidades de 5 ambientes, oficinas, depósitos y locales comerciales rentados a grandes marcas. Esta diversificación permite al fondo capitalizar las dinámicas más favorables de los segmentos más activos del país.
Una alternativa rentable y accesible para invertir en EE. UU.
En un contexto desafiante para los inversionistas de América Latina, Mixed Fund se consolida como una alternativa atractiva para acceder a invertir en el Real Estate de Estados Unidos, con retornos mensuales en dólares y un modelo diseñado que combina renta y plusvalías, con la asesoría personalizada de expertos y de manera 100 % remota.
La estrategia más sólida es optar por productos que brinden previsibilidad, estabilidad e ingresos en una moneda fuerte. En ese sentido, Mixed Fund representa una herramienta eficaz para proteger y hacer crecer el patrimonio en el mediano y largo plazo.