Analistas anticipan que inflación en Colombia para noviembre se habría desacelerado después de cuatro meses al alza

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) revelará hoy a las 6:00 p. m. las cifras oficiales de la inflación para noviembre de 2025. Los pronósticos de los analistas económicos coinciden en que, aunque podría registrarse una leve desaceleración, el indicador permanecerá en un nivel superior al del cierre de 2024.
Los cálculos conocidos a la fecha se sitúan en un rango estrecho, entre el 5,4 % y el 5,5 %, lo que representaría una disminución ligera en comparación con el 5,51 % de octubre.
La Dirección de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercados del Grupo Cibest (Bancolombia) anticipa que la inflación mensual de noviembre sería de 0,26 %, un cálculo que supera en cinco puntos básicos (pb) el promedio de los analistas encuestados por el Banco de la República, que esperan un (0,21 %).
Así, la firma anticipa una desaceleración de la variación anual en 1 punto básico (pb) respecto a octubre, ubicándola en 5,5 %. De materializarse este pronóstico, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se mantendría por segundo mes consecutivo por encima del nivel de cierre del año de 2024 (5,2 %).
El pronóstico de Bancolombia incorpora un avance anual en los rubros de alimentos (inflación mensual del 0,13 %, especialmente en el segmento de perecederos) y regulados (variación del 0,26 % mes a mes por las tarifas de electricidad, suministro de agua, gas y combustibles para vehículos).
Otros componentes que ejercerían presiones serían los servicios y los bienes. Aunque en el primer caso la variación anual retomaría la tendencia a la baja (5,81 %), se sigue viendo impulsado por las tarifas de arriendo y las comidas en establecimientos de servicio a la mesa, además del efecto de la indexación. En el segundo caso, también se desaceleraría la variación anual por cuenta de los precios de productos farmacéuticos y dermatológicos, artículos para la higiene corporal, cerveza y productos de limpieza y mantenimiento.
Las razones por las que la inflación cedería
Por su parte, la Dirección Económica de Asobancaria proyecta que la inflación anual se sitúe en el 5,45 % en noviembre, marcando así la primera caída en cuatro meses.
Gran parte del aumento de los precios del mes pasado, según el gremio de entidades financieras, estaría explicado por las presiones generadas por los alimentos (principalmente carne de res, frutas y verduras) y de algunos regulados (especialmente gas natural).
En dicha proyección (5,45 %) coinciden los analistas consultados en la Encuesta de Opinión Financiera (EOF) de Fedesarrollo y la Bolsa de Valores de Colombia (bvc), con estimaciones que se mueven entre un rango entre 5,40 % y 5,48 %.
Finalmente, Corficolombiana reveló, a través de su director de investigaciones económicas, César Pabón, que cree que la inflación del penúltimo mes del año estará cerca del 5,4 %. En esta línea se ubica también el BBVA, producto de una inflación mensual del 0,17 %, por cuenta, principalmente de la canasta sin alimentos, «especialmente por los rubros de alojamiento y restaurantes», según Mariana Quinche, economista de BBVA Research para Colombia.
Los analistas coincidieron en que el contexto general de noviembre sigue caracterizado por riesgos al alza, incluyendo el incremento del salario mínimo, las implicaciones en la tasa de cambio y el riesgo país derivado de la incertidumbre fiscal local y las elevadas expectativas de inflación.
—