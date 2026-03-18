Andeg pide al Gobierno establecer esquemas para anticiparse a un posible Fenómeno de El Niño y blindar sistema eléctrico

Ante el aumento en la probabilidad de un nuevo episodio del Fenómeno de El Niño hacia el segundo semestre de 2026, la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) le pidió al Gobierno Nacional acelerar la coordinación institucional para evitar riesgos en el abastecimiento de energía.
La advertencia se da luego de que el Ministerio de Ambiente y el IDEAM señalaran que las condiciones climáticas apuntan a un desarrollo gradual del fenómeno, con posibilidad de intensificarse hacia finales de año.
A esto se suma una alerta de XM, operador del mercado eléctrico, que advierte que, en un escenario similar al ocurrido en 2015-2016, sería necesario anticipar decisiones desde la temporada de lluvias para asegurar reservas energéticas suficientes.
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En carta dirigida a Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, y a Antonio Jiménez, director de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, insistió en la necesidad de activar desde ya una articulación entre las entidades del sector para garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico.
Castañeda recordó que, durante el Fenómeno de El Niño 2023-2024, la generación térmica fue clave para sostener la demanda eléctrica del país, llegando a cubrir hasta el 58 % del consumo diario. En ese periodo, el carbón aportó en promedio 32,46 GWh-día, el gas natural 64,71 GWh-día y los combustibles líquidos cerca de 9,12 GWh-día.
Con base en esa experiencia, el presidente subrayó que, en escenarios de baja hidrología, la seguridad energética depende en gran medida de garantizar el suministro oportuno de combustibles para las plantas térmicas.
Por lo anterior, hizo énfasis en la necesidad de priorizar la logística de abastecimiento, incluyendo gas nacional e importado, carbón y combustibles líquidos, especialmente en momentos de alta demanda.
Claves propuestas por Andeg para evitar riesgos de desabastecimiento
Entre las principales recomendaciones, Andeg planteó establecer lineamientos claros para entidades como el CACSSE y los consejos operativos del sector eléctrico y de gas, con el fin de asegurar:
- Disponibilidad de gas nacional (flexibilización de los procesos de comercialización de gas) y GNL (SPEC) priorizando la generación térmica.
- Condiciones de seguridad y transporte de carbón que permita a las empresas contar con inventarios suficientes en el patio de carbón (se requerirían cerca de 450.000 toneladas/mes para generación).
- Disponibilidad de combustibles líquidos para las plantas que lo requieran, sobre todo las del interior del país (se requerirían cerca de 25.000-30.000 barriles/día), dependiendo de la intensidad del fenómeno.
Además, el gremio propuso revisar los cronogramas de mantenimiento de las plantas eléctricas para garantizar su disponibilidad en los meses críticos, así como evaluar la situación financiera de Air-e intervenida, con el fin de asegurar pagos oportunos a los generadores térmicos.
Por otro lado, también puso sobre la mesa la necesidad de activar mecanismos de gestión de la demanda, como incentivos para reducir el consumo de los usuarios finales, el aprovechamiento de excedentes de autogeneración y cogeneración, y una mayor participación de plantas menores en el mercado.
A esto se suma el seguimiento constante a las condiciones climáticas y al balance energético del país, una tarea que, según el gremio, debe ser coordinada entre XM, el CNO y otras autoridades del sector.
Finalmente, Castañeda hizo un llamado al Gobierno para que adopte medidas oportunas que permitan mitigar los riesgos sin recurrir a decisiones apresuradas que puedan afectar la confianza en el marco regulatorio del sector energético.