ANDI advierte que la falta de política industrial está debilitando la competitividad regional

Durante su intervención en el Alacero Summit 2025, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Bruce Mac Master, compartió una reflexión sobre el papel de América Latina en el contexto económico y geopolítico actual.
En su discurso, planteó los desafíos de un continente que “ha sido más un seguidor de las decisiones del mundo que un actor capaz de tomarlas”.
Mac Master comenzó señalando que el momento que atraviesa el planeta es complejo. “Estamos viviendo un mundo lleno de incertidumbres, de preguntas, incluso de angustias, pero también un mundo lleno de oportunidades, si somos suficientemente buenos para identificarlas”, expresó ante empresarios y líderes del sector siderúrgico.
La importancia de actuar en Latinoamérica
A su juicio, América Latina no ha decidido todavía qué papel quiere jugar en el nuevo orden mundial, a pesar de ser testigo de transformaciones que en otras regiones han ocurrido en menos de tres décadas. “En los últimos 30 años vimos cómo países como China, Corea del Sur o Singapur demostraron que era posible transformarse. Ellos tomaron la decisión de hacerlo; nosotros, en cambio, no hemos tomado la decisión de enfrentarlo”, lamentó.
En esa línea, criticó que los países de la región actúen más como reaccionarios que como protagonistas del escenario global. “Somos tomadores de decisiones ajenas. Lo que hacemos es reaccionar ante lo que pasa en el mundo. Nos defendemos, tratamos de minimizar daños, pero no diseñamos nuestro propio rumbo. Y eso nos hace débiles”, aseguró.
Mac Master mencionó que, mientras Estados Unidos, China, la India y la Unión Europea trazan estrategias globales con claridad, América Latina sigue discutiendo su lugar en el tablero. “El mundo ya no es el de 1990. La base industrial sigue siendo la fuente del valor agregado, pero ahora compite con nuevas formas de producción y conocimiento. Sin embargo, seguimos atrapados en la idea de que el desarrollo nos vendrá de afuera”, apuntó.
El líder gremial se refirió también a la falta de visión de los gobiernos y a los problemas de liderazgo político. “Los políticos en América Latina han tomado una posición egoísta y territorial. Piensan en conservar el poder más que en desarrollar a sus países. Y si no somos capaces de construir consensos internos, menos lo seremos para construir una estrategia regional”, señaló.
Mac Master consideró que la integración latinoamericana sigue siendo “una asignatura pendiente”, a pesar de la afinidad cultural e histórica entre las naciones del continente. “Somos más parecidos entre nosotros que los europeos entre sí. Y aun así, ellos lograron integrarse y nosotros no. Hemos tenido decenas de intentos fallidos. El caso de la Alianza del Pacífico es una muestra clara: fue un ejemplo exitoso de cooperación hasta que se volvió un tema ideológico y se abandonó”, expresó.
Frente a ese escenario, planteó una salida: recuperar la política industrial como instrumento legítimo de desarrollo. “La verdad es que los países que crecieron —China, Corea, India— lo hicieron con política industrial. Protegieron lo que debían proteger, incentivaron lo que había que incentivar y apostaron por la investigación y el desarrollo con apoyo estatal”, sostuvo.
Para Mac Master, el continente debe asumir la necesidad de defender su base productiva, apostando por sectores estratégicos y cadenas de valor propias. “Tenemos que decidir en qué industrias queremos estar y cómo las vamos a proteger. No se trata de cerrarnos, sino de ser estratégicos”, afirmó.
También advirtió sobre el error de confiar el desarrollo únicamente a las exportaciones de materias primas. “China no nos compra productos industriales porque no los necesita. Nos compra soja, cobre, litio, hidrocarburos, pero no valor agregado. Y mientras sigamos basando nuestra economía en lo primario, seguiremos perdiendo la batalla del desarrollo”, aseguró.
El presidente de la ANDI llamó la atención sobre la nueva dinámica geoeconómica, donde el comercio y la producción tecnológica determinan el poder de los países. “Hoy la verdadera disputa global no es solo geopolítica, sino geoeconómica. Estados Unidos identifica sectores estratégicos —como microchips o minerales críticos— y actúa para protegerlos. Si ellos lo hacen, ¿por qué nosotros no?”, cuestionó.
En ese contexto, destacó que América Latina tiene todo para jugar un papel más relevante. “Tenemos más del doble de energía renovable que el promedio del planeta, tenemos talento, recursos naturales y mercados. Nos falta decisión”, enfatizó.
En esa misma línea, Bruce Mac Master ilustró la magnitud de los cambios globales: “Estados Unidos sigue siendo la mayor potencia del mundo, con más del 27 % del PIB global y liderazgo en inteligencia artificial, innovación y poder militar. China, en tres décadas, pasó de representar el 4 % a más del 16 % del PIB mundial. Y la India emerge con un crecimiento que hoy supera incluso al de China. El mensaje es claro: se puede avanzar en 30 años si se toman las decisiones correctas”.
En su cierre, el presidente de la ANDI lanzó un llamado a los líderes latinoamericanos, tanto públicos como privados. “Hasta ahora hemos sido espectadores del desarrollo ajeno. Hemos reaccionado a los movimientos del mundo, pero no los hemos provocado. Y no podemos seguir así. Debemos tomar decisiones como bloque, definir en qué queremos ser fuertes y exigir a nuestros gobiernos que acompañen esa visión”, concluyó.