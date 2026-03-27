«Yo creo que es un problema enorme”: Sarmiento Gutiérrez sobre impuesto al patrimonio a empresas

El presidente de la Junta Directiva de Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, criticó con dureza el impuesto al patrimonio que el gobierno de Gustavo Petro impondrá a las empresas a partir del 1 de abril de 2026, fecha en que deberá pagarse el primer 50 % del gravamen.
De acuerdo con el ejecutivo, este tributo se aplicará sobre utilidades que ya tributaron al momento de generarse, con el agravante de que hay empresas con flujo de caja ajustado, las cuales deberán endeudarse para pagarlo.
«Cuando se grava el patrimonio es la segunda vez que se grava la misma utilidad, simplemente ahora está retenida en el patrimonio”, dijo el empresario tras la Asamblea de Accionistas de 2026 de la compañía.
¿Por qué hay críticas contra el impuesto al patrimonio a empresas?
A juicio del directivo, la medida configura una doble tributación. «Cuando hay utilidades antes de impuestos se pagan impuestos sobre esas utilidades. Lo que no se reparta como dividendos ingresa al patrimonio, pero ya pagó impuestos», explicó Sarmiento Gutiérrez.
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El empresario también advirtió que el problema no es solo conceptual sino financiero: muchas compañías con márgenes estrechos no generan el flujo de caja suficiente para hacer frente al tributo.
«Lo más seguro les toca salir a tomar préstamos, que no rinden al final del día porque son préstamos que cuestan, agravan la situación de la compañía y simplemente se entregan como impuestos que no terminan ayudando al sistema», dijo.
Consultado por las demandas que existen en la Corte Constitucional contra este decreto, Sarmiento Gutiérrez expuso que, en el pasado, ha habido situaciones en las que los recursos se regresan a las empresas en caso de caerse el decreto. Pero ha habido otras que no vuelven a las compañías.