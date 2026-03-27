Bolsa de Colombia vuelve a la baja: Cibest y Grupo Aval con mayores caídas

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 26 de marzo de 2026 en 2.233,40 puntos registrando una variación negativa de – 1,77 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 8,00 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva una tendencia bajista diaria. La primera zona de soporte estaría en los 2.170 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia permanece en los 2.280 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $182.080 millones, mostrando una variación negativa de 36,10 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $285.166 millones.
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Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Ecopetrol (Ecopetrol – 1,64 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $51.827 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a Grupo Cibest ordinaria (Cibest – 3,97 %) que negoció $51.478 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos las acciones preferenciales de Grupo Cibest (PFCibest – 3,78 %) que transaron un monto de $35.393 millones.
En una jornada negativa para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores retrocesos:
- En el primer lugar, Grupo Cibest ordinaria (Cibest) que retrocede – 3,97 %.
- En la segunda casilla, los títulos de Grupo Aval preferencial (PFAval) que caen – 3,92 %.
- Finalmente, las acciones preferenciales de Grupo Cibest (PFCibest) que bajaron – 3,78 %.
Las acciones de Celsia (Celsia) suben 4,80 % y se establecen como el activo con mejor desempeño de la jornada.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap