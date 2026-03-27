El Cóndor reveló las acciones para recuperarse financieramente tras no haber distribuido utilidades por pérdidas

Este viernes 27 de marzo se llevó a cabo la Asamblea General de Accionistas de Construcciones El Cóndor en Medellín, luego de haber reportado en sus informes financieros pérdidas.
En primer lugar, su presidente, Luis Alfredo Turizo, explicó que las cifras obtenidas fueron resultado de los proyectos que ya finalizaron, entre los que se encuentran Río Magdalena 2 y Antioquia–Bolívar, lo que según él, redujo significativamente el nivel de actividad operativa de la compañía.
De igual forma, fue enfático en afirmar que el 2025 fue el último año de la compañía en dar pérdidas. Asimismo, presentó las proyecciones y expectativas para este nuevo año.
Estas se traducen en una transición de la estabilización hacia la generación de valor, enfocándose en su gestión en rentabilidad de proyectos, eficiencia operativa y disciplina financiera.
Su foco principal, consolidar una operación sostenible y recuperar el valor para los accionistas en el mediano plazo.
Y es que El Cóndor no tuvo en su agenda la distribución de utilidades a titulo de dividendo. Lo anterior por haber reportado en el ejercicio contable de 2025 pérdidas por $267,5 billones ($267.545.487 millones).
Sobre los proyectos que vienen, Turizo informó planes para otros países, entre esos México. Al igual, seguir fortaleciendo su presencia en Estados Unidos, un mercado muy relevante para la compañía.
Destacado: El Cóndor dejará de dar pérdidas y pisa el acelerador en nuevos proyectos internacionales
Acciones para recuperar financieramente El Cóndor en 2026
En la presentación mencionaron que El Cóndor concentra su proyección para este año en el negocio de construcción.
En el norte del país, la compañía continuará durante todo el 2026 con las labores de mantenimiento rutinario y periódico en la concesión Ruta al Mar, compromisos que se extenderán hasta diciembre.
De manera paralela, avanza en negociaciones para la ejecución de obras adicionales que, de concretarse, permitirían ampliar este frente de trabajo entre el segundo semestre de 2026 y finales de 2027.
En la zona central, uno de los hitos más cercanos es la finalización del proyecto Magdalena 2 en Antioquia, cuyas actividades pendientes se ejecutarán hasta finales de abril, con lo que se completará la entrega total del contrato.
A esto se suma el proyecto del túnel del Toyo, que entra en su último año de ejecución: la excavación restante y la galería se terminarán entre julio y agosto de 2026, mientras que el revestimiento y la construcción de un puente asociado se extenderán hasta marzo de 2027.
Adicionalmente, la cantera de San Javier en Medellín continuará operando con normalidad durante 2026, con expectativas de crecimiento.
En cuanto a mantenimiento vial, las labores en la concesión Pacífico 2 finalizarán en marzo, mientras que en abril iniciarán trabajos en Pacífico 3, inicialmente de menor alcance, pero con posibilidad de ampliación en el segundo semestre.
Otro frente relevante es el proyecto de Marmato, que seguirá desarrollándose por etapas. La compañía prevé continuar ampliando su participación mediante nuevas asignaciones dentro del mismo contrato.
En el sur del país, se concentra actualmente el mayor volumen de operación. Allí, el proyecto San Agustín tendrá hitos clave en 2026, con la entrega parcial de una unidad funcional en abril y la finalización de otra en junio. Por su parte, la variante San Francisco–Mocoa continuará en ejecución durante los próximos cuatro años, con expectativas de futuras ampliaciones.
Al final, Turizo concluyó que el foco para 2026 será la recuperación financiera de la empresa, y resaltó que, en el temas de gastos, se observó una disminución razonable, la cual seguirá su senda.