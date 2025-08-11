ANDI anuncia cambios en la agenda del Congreso Empresarial Colombiano por fallecimiento de Miguel Uribe Turbay

El sector empresarial, representado por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), y su junta de dirección general, anuncian cambios en la agenda del décimo Congreso Empresarial Colombiano (CEC) en solidaridad por el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay.
Como primera medida, en el documento explican que transmitirán la misa que será realizada en la Catedral Primada de Bogotá el miércoles 13 de agosto a las 12:00 del mediodía, posterior a la asamblea privada.
De igual forma, la asociación informa que modificó el horario de inicio del congreso empresarial colombiano, y será el miércoles a partir de las 4:00 p.m.
Adicionalmente, indicó que “en el marco del CEC 2025 no se celebraran eventos sociales. Se mantendrá la agenda académica excepto la realización del conversatorio de precandidatos originalmente programado el miércoles 13 en horas de la tarde. Se reprogramará la participación de ellos mismos entre jueves y viernes.
Por último, ofrecerá una misa en Cartagena el jueves 14 de agosto a las 7:00 p.m. en memoria del fallecido Miguel Uribe Turbay.
Fallecimiento de Miguel Uribe Turbay
Este 11 de agosto se conoció la noticia del fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial.
Uribe Turbay se encontraba en la Fundación Santa Fe de Bogotá tras haber sufrido un atentado hace dos meses en el barrio Modelia, localidad de Fontibón, Bogotá, mientras daba un discurso político.
En cuanto a las honras fúnebres, informaron que el cuerpo será velado en cámara ardiente en el Congreso de la República.
Este lunes, el féretro fue trasladado al Salón Elíptico, donde se llevará a cabo un acto solemne con la presencia de congresistas, familiares y amigos.
