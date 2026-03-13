Andrés Carne de Res da un nuevo paso en su plan de expansión. El restaurante aterrizará por primera vez en Cali con la apertura de una sede en el centro comercial Cenco Limonar, en el sur de la ciudad.
La llegada de la cadena a la capital antioqueña se producirá durante el segundo semestre del año. De esta manera, la marca amplía su presencia en el mapa nacional con un concepto que ya tiene instalado en Chía, Bogotá, Medellín y Cartagena.
El nuevo local estará ubicado en el tercer nivel del centro comercial en un espacio superior a los 1.200 metros cuadrados, en un sector denominado “La Sucursal”.
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Allí, los visitantes vivirán su formato más completo: restaurante, bar y pista de baile, una experiencia insignia que ha caracterizado a los establecimientos de la empresa.
Cenco Limonar, del holding Cencosud, es un complejo que reúne cerca de 140 marcas comerciales. Algunas de las más destacadas incluyen Jumbo, Cinépolis VIP, el gimnasio Bodytech y la tienda Arkadia.
El operador de centros comerciales cuenta con presencia en Chile, Perú y Colombia, con 40 shoppings y 1.418.445 m² de GLA (superficie bruta arrendable).