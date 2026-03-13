Utilidades de Enka cayeron más de 69 % entre 2024 y 2025

Los resultados financieros de Enka, en cuanto a las cifras individuales, señalaron que la utilidad neta tuvo una caída entre 2024 y 2025. Para el primer lapso mencionado, este rubro se ubicó en $10.180 millones, mientras que en 2025 la cifra se situó en $3.102 millones, lo que significa una caída de más de 69 %.
Los ingresos operacionales también cayeron. En 2024 se ubicaron en $475.398 millones, mientras que en 2025 fueron de $406.475 millones, lo que significa una caída de más de 14 %.
La compañía expresó que en 2025 hubo dificultades a nivel geopolítico y macroeconómico, que se intensificaron a través de la inflación, las altas tasas de interés y también conflictos regionales. Además, señaló que la industria del reciclaje enfrentó precios bajos del PET virgen por sobreofertas provenientes de China, así como obstáculos que dificultaron el margen de maniobra a nivel comercial.
Sin embargo, indicó que ha enfrentado los desafíos de la industria del reciclaje y la sostenibilidad que se presentaron en 2025 y que sigue manteniendo una sólida disciplina operativa. A la vez, expresó que entre 2024 y 2025 la línea de negocios verdes tuvo una representatividad de 65 % en los ingresos.
La organización también manifestó que una de sus estrategias para mejorar la rentabilidad de activos son los arriendos de bodegas. Sobre lo anterior, señaló que hubo dos contratos de arrendamiento en un área total de más de 17.300 metros cuadrados con empresas industriales, lo que permite rentabilizar este tipo de activos de la organización.
También indicó que hubo una reducción de costos y gastos fijos de 15,6 % entre 2024 y 2025, lo que para la compañía significa una mayor eficiencia operativa y financiera. Lo anterior, según señaló, se logró a pesar de una inflación ubicada en 5,2 % a nivel anual y de un incremento del salario mínimo en 2025 de 9,5 %.
La empresa recibe la mayoría de sus ingresos en Colombia, país que representa 58 % de este rubro; luego sigue el mercado norteamericano (22 %), Brasil (7 %), Europa (6 %), Perú (3 %) y otros mercados (4 %).
