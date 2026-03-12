Hidroituango advierte de un apagón técnico y financiero en el sector eléctrico colombiano

Hidroituango S.A. (en adelante Hidroituango) realizó un análisis del sector eléctrico en Colombia. En él se indicó que, a pesar de que han entrado nuevos proyectos de generación de energía en 2025, la capacidad instalada del sistema interconectado nacional (SIN) bajó. De esa manera, la compañía señaló que Colombia está en riesgo de un apagón técnico, e incluso, financiero.
En cuanto al técnico, este se traduce en que la red que transporta la energía en el país cada vez está siendo más estrecha para que haya una adecuada prestación de la oferta y la demanda en el mercado. Según el estudio, el SIN tuvo en 2024 una capacidad instalada de 21.369 megavatios. Aunque en 2025 se incorporaron otros 380 megavatios, la capacidad efectiva al cierre de ese año fue de 21.028 megavatios, lo que implicó una contracción en las cifras.
El director técnico de Hidroituango, Mauricio Restrepo, señaló que el sistema eléctrico está yendo hacia una zona de riesgo, ya que se están acumulando varios factores que reducen su capacidad de maniobra.
“Prácticamente tenemos un apagón técnico. La oferta de energía está por debajo de la demanda en cerca de 3 %, y si tenemos un fenómeno del Niño, si se presenta una situación inesperada o un mantenimiento prolongado de alguna de las centrales de generación, vamos a tener dificultades”, enfatizó.
En el análisis de la hidroeléctrica también se mencionó que la contracción en el sistema no solo responde a una menor entrada de nuevos proyectos, sino también a un fenómeno regulatorio más complejo.
«La finalización de disposiciones transitorias de la CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas) provocó que 47 plantas, equivalentes a 581 megavatios, regresaran al estado de pruebas, reduciendo la capacidad firme contabilizada por el sistema«, expresó.
De otro lado, la empresa dijo que existe un alto riesgo de un apagón financiero, al manifestar que cada señal de los organismos de control que sea ambigua, particularmente en materia de regulación y en entidades como la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), incrementa los riesgos.
Destacado: Países de la Agencia Internacional de Energía pondrán a disposición 400 millones de barriles de crudo por guerra en Irán
Incluso se señaló que, aun con nuevas conexiones, la expansión del sistema está por debajo de lo que se tenía previsto, mientras la demanda sigue creciendo debido a una mayor electrificación industrial, la digitalización de la economía y el avance de la electrificación en el sector transporte.
—