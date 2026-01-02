Noticias económicas importantes Noticias de Minería y Energía Noticias petroleras

Ángela Álvarez se convirtió en la quinta comisionada de la CREG; asumió el 2 de enero de 2026

Este nombramiento no significa que la mesa de comisionados esté completa. Tras cuatro años de gobierno no se han completado los seis funcionarios requeridos.

La nueva experta de la CREG, Ángela Álvarez. Imagen: CREG
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) cuenta desde este viernes 2 de enero de 2026 con una nueva comisionada experta. Se trata de Ángela Álvarez, quien asumió como la quinta integrante del cuerpo regulador.

Álvarez es ingeniera de sistemas y cuenta con un posgrado en gestión y control de calidad, además de estudios en gerencia de recursos energéticos, financiamiento de energías sostenibles y gestión integral, así como en aprovechamiento de recursos geotérmicos. De acuerdo con la entidad, actualmente cursa un doctorado en recursos energéticos renovables.

Desde la CREG señalaron que su incorporación fortalecerá la capacidad del organismo para materializar medidas regulatorias orientadas a la sostenibilidad del sistema energético, la protección de los usuarios y el adecuado funcionamiento de los mercados de energía eléctrica, gas licuado de petróleo (GLP), gas y otros combustibles líquidos.

La comisionada cuenta con más de 20 años de experiencia en actividades técnicas y de gestión en el sector energético, periodo en el cual ha participado en procesos de incorporación de energías renovables y en iniciativas de cooperación con organismos multilaterales.

Cabe recordar que la CREG opera a través de un comité de expertos, encargado de expedir la regulación bajo criterios técnicos, jurídicos y económicos para la implementación de las normas que rigen los servicios de energía eléctrica y gas. No obstante, sus decisiones avanzan en coherencia con los lineamientos de política pública definidos por el gobierno.

Si bien los comisionados son designados por el ejecutivo, la CREG fue concebida como un organismo técnico e independiente, con el objetivo de regular los servicios públicos bajo principios de eficiencia económica y maximización de las garantías para los usuarios.

Finalmente, debe mencionarse que, con este nombramiento, la entidad llega a cinco funcionarios de las seis vacantes activas en la dirección del organismo. Por lo tanto, pese a la llegada de Álvarez al organismo, la mesa de la CREG sigue incompleta en el cuarto año del gobierno Petro, puesto que es responsabilidad del ejecutivo nombrar a todos los comisionados en un organismo que es esencial para la regulación del mercado eléctrico y gasífero en Colombia.

