Ángela Álvarez se convirtió en la quinta comisionada de la CREG; asumió el 2 de enero de 2026

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) cuenta desde este viernes 2 de enero de 2026 con una nueva comisionada experta. Se trata de Ángela Álvarez, quien asumió como la quinta integrante del cuerpo regulador.
Álvarez es ingeniera de sistemas y cuenta con un posgrado en gestión y control de calidad, además de estudios en gerencia de recursos energéticos, financiamiento de energías sostenibles y gestión integral, así como en aprovechamiento de recursos geotérmicos. De acuerdo con la entidad, actualmente cursa un doctorado en recursos energéticos renovables.
Ángela Álvarez, nueva directora de la CREG. Imagen: CREG
Desde la CREG señalaron que su incorporación fortalecerá la capacidad del organismo para materializar medidas regulatorias orientadas a la sostenibilidad del sistema energético, la protección de los usuarios y el adecuado funcionamiento de los mercados de energía eléctrica, gas licuado de petróleo (GLP), gas y otros combustibles líquidos.
La comisionada cuenta con más de 20 años de experiencia en actividades técnicas y de gestión en el sector energético, periodo en el cual ha participado en procesos de incorporación de energías renovables y en iniciativas de cooperación con organismos multilaterales.
Cabe recordar que la CREG opera a través de un comité de expertos, encargado de expedir la regulación bajo criterios técnicos, jurídicos y económicos para la implementación de las normas que rigen los servicios de energía eléctrica y gas. No obstante, sus decisiones avanzan en coherencia con los lineamientos de política pública definidos por el gobierno.
Álvarez con el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma. Imagen: CREG
Si bien los comisionados son designados por el ejecutivo, la CREG fue concebida como un organismo técnico e independiente, con el objetivo de regular los servicios públicos bajo principios de eficiencia económica y maximización de las garantías para los usuarios.
Finalmente, debe mencionarse que, con este nombramiento, la entidad llega a cinco funcionarios de las seis vacantes activas en la dirección del organismo. Por lo tanto, pese a la llegada de Álvarez al organismo, la mesa de la CREG sigue incompleta en el cuarto año del gobierno Petro, puesto que es responsabilidad del ejecutivo nombrar a todos los comisionados en un organismo que es esencial para la regulación del mercado eléctrico y gasífero en Colombia.
