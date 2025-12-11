Nuevas regasificadoras en La Guajira y Buenaventura: el plan de la CREG para estabilizar tarifas del gas en Colombia

Tras la pérdida de la capacidad de Colombia de abastecer la demanda de gas para hogares y pequeños comercios, es cada vez más evidente la apuesta del país por una política energética basada en la compra de gas desde el exterior. Esta vez, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) señaló que están en el foco dos regasificadoras: Ballena (La Guajira) y Buenaventura (Valle del Cauca).
El comisionado del organismo, William Mercado, manifestó que dentro de las previsiones de la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), estas dos regasificadoras se están necesitando. Para él, este es un tema prioritario, particularmente la de Ballena, iniciativa liderada por la Transportadora de Gas Internacional (TGI), filial del Grupo Energía Bogotá (GEB). Mercado señaló que la puesta en marcha de estos proyectos tendría incidencia en las tarifas para el usuario final.
“Entre estas dos regasificadoras, pudiéramos atender de mejor forma la prestación del servicio. Y cuando hablo de una mejor forma, me refiero a un sistema donde efectivamente los usuarios tendrían que afrontar el pago de un solo transporte, y no como se está haciendo ahora, que tienen que llevar gas desde el sur de la región Caribe para subirlo al norte por parte de Promigas, uno de los transportadores, para poderlo entregar a TGI, lo que incide en un mayor valor de la tarifa”, agregó.
Debe mencionarse que los puntos de regasificación sirven para importar gas desde el exterior. Esto se hace de la siguiente forma: el gas se transporta en vía marítima en estado líquido, luego llega al punto de regasificación, donde a través de un proceso vuelve a su estado gaseoso para ser inyectado en la red de gasoductos en la que se transporta el energético.
Mercado también señaló que al haber un menor esfuerzo operativo para el transporte del gas, las tarifas para los usuarios finales serían más controladas, ya que los costos de esa operación no se verían reflejados en los recibos del servicio público.
Flexibilización en la contratación de gas local e importado
Antonio Jiménez, director de la entidad, manifestó que la Comisión lanzó una flexibilización para la contratación de gas local, pasando de periodos largos de contratación a unos más cortos, con el fin de generar mayor dinamismo en el mercado y garantizar eficiencia en la oferta y control tarifario.
Pero uno de los puntos más destacables es que la CREG confirmó que ya está en vigencia la contratación de gas importado; estos contratos podrían celebrarse entre tres y cinco años.
“Lo que hicimos fue flexibilizar un tema de los eventos eximentes, que básicamente es permitir que ellos puedan incorporar dentro de esa contratación eventos propios de los contratos internacionales de importación de gas dentro de la contratación nacional, con la finalidad de trasladar ese tipo de contratos a Colombia. Esto ya está vigente y sería un gas más económico porque ya están las condiciones”, manifestó Jiménez.
Otros puntos que destacó el director fueron los avances en la interconexión eléctrica con Panamá, señalando que para el primer semestre de 2026 se reportarían avances en las conversaciones entre los dos países para que este proyecto se materialice.
Frente a la bidireccionalidad en el sistema de gasoductos, manifestó que esta iniciativa propende a que, independientemente de dónde se produzca el gas, el energético pueda abastecer toda la demanda en Colombia.
Jiménez recalcó que, como Comisión, ya se emitió una aprobación de los ingresos para esos activos y que se “surtieron todos los procedimientos para que queden en firme”, manifestando que ya entienden que los agentes están adelantando el desarrollo de esta infraestructura para mejorar las condiciones de transporte.
“Es importante indicar que estamos trabajando en un proyecto regulatorio que hace el cambio de oleoductos a gasoductos. Buscamos que haya una mejor conexión en la red de transporte de gas y mayor disponibilidad, independientemente de dónde esté ubicado”, dijo.
Lo anterior va en línea con los planes de regasificación, ya que, a través de la implementación de estas bidireccionalidades, se logra una infraestructura que permite un traslado del gas más eficiente y sencillo.
El plan del Gobierno que cambiaría la conformación de la CREG
En adición a todo lo anterior, el Ministerio de Minas y Energía anunció un proyecto de ley de servicios públicos en el cual se pretende establecer modificaciones al interior de este organismo, clave para la regulación del sistema energético en gas y electricidad. Actualmente, la entidad debería estar compuesta por seis comisionados expertos; sin embargo, la iniciativa gubernamental busca que sea integrada también por representantes de usuarios, trabajadores y el sector académico.
Frente a los interrogantes sobre la posibilidad de vincular personal no calificado en un organismo técnico como la CREG, Jiménez manifestó que la entidad es el órgano encargado de alinear la regulación con los planes de política pública del Gobierno. Señaló que los comisionados actuales, incluyéndose, fueron nombrados con los requisitos vigentes.
También añadió que los comisionados que lleguen en el futuro deben cumplir requerimientos mínimos de conocimiento, con el fin de participar en las discusiones técnicas necesarias para la toma de decisiones. Insistió en que, aunque todos los ciudadanos son usuarios, para decidir en materia regulatoria es indispensable contar con información técnica mínima.
La iniciativa de la Bolsa Mercantil de Colombia
La Comisión avanza en la creación de mecanismos para que más empresas accedan al mercado mayorista de energía. Una de las propuestas proviene de la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC).
Este mecanismo, que negocia de manera anónima la compra y venta de energía eléctrica, permitiría que más compañías accedan a contratos a largo plazo, evitando la dependencia de los precios de bolsa, los cuales presentan mayor volatilidad que, eventualmente, se traduce en tarifas más altas para los usuarios.
Jiménez manifestó que la idea es avanzar rápidamente en este plan para incentivar una mayor contratación. También afirmó que la Comisión desea desarrollar un mecanismo centralizado de contratos para brindar mayor estabilidad a los precios y a los agentes del mercado.
