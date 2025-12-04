La CREG desarrolló estudios para inyectar hidrógeno en el sistema de transporte de gas

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) publicó un documento en el que se incluyen los efectos operativos y normativas necesarias para analizar la inyección de hidrógeno en la infraestructura que transporta el gas. Según afirmó el organismo adscrito al Ministerio de Minas y Energía, esto se hace con la finalidad de avanzar en la regulación que requiere la transición energética.
Lo anterior se debe a que el hidrógeno es un energético menos contaminante en comparación con los combustibles fósiles, como el petróleo o el gas. La comisión señaló que esto abre las puertas a que en el futuro los usuarios tengan un servicio energético de bajas emisiones y que este pueda complementar la oferta actual.
También señaló que esto no necesariamente tiene que reemplazar la infraestructura que existe actualmente, sino que la iniciativa podría traducirse en menores costos para la transición.
Imagen: CREG
El documento se titula: Recopilación técnica Blending de hidrógeno en infraestructura de transporte de gas natural. Allí se proporciona información sobre cómo interactuaría el energético con los ductos, los sistemas de medición, los materiales y el diseño del sistema que transporta gas.
Entre otros análisis técnicos se incluye el comportamiento hidráulico de las mezclas, los estándares, los riesgos operativos, la fragilización del acero, los límites de mezcla, las experiencias piloto en EE. UU., Europa y Asia, y la compatibilidad de las soldaduras.
Desarrollo: Entrevista l El hidrógeno en Colombia avanza, pero enfrenta retos en incentivos y demanda
Finalmente, la CREG, liderada por Antonio Jiménez, señaló que espera recibir comentarios del sector industrial, académico y de los gremios, con la finalidad de fortalecer su análisis. Estos comentarios serán recibidos antes del 31 de enero de 2026.
—