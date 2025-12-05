La CREG avanza para que más compañías puedan acceder al mercado mayorista de energía

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) avanza en una resolución para implementar alternativas diferentes para las negociaciones de energía en el mercado mayorista.
Lo anterior se haría de la siguiente manera: Conexión Energética, filial de la Bolsa Mercantil, sería el espacio en el cual se negociarían, bajo subastas, contratos de compra y venta de energía.
A lo anterior se suma que, en la actualidad, no todas las empresas logran acceder al mercado mayorista de compra de energía en la Bolsa Mercantil, y por lo tanto, deben recurrir a los precios de bolsa, que tienen mayor volatilidad en contraste con los contratos a largo plazo de la entidad mencionada.
Esto es relevante, ya que una menor exposición a la volatilidad en los precios de compra de energía tiene impacto en toda la cadena. Por lo cual, si hay más certidumbre en las compras de energía y menos volatilidad, las tarifas se mantendrán más estables.
La resolución, en caso de que se implemente, permitiría que más empresas que atienden al sector regulado (pequeños usuarios de energía) participen en este mecanismo de subasta. Como este mecanismo puede tener precios más estables, garantizaría mayor eficiencia en las tarifas.
Actualmente, las empresas que se perciben como riesgosas reciben menos ofertas de energía en el mercado mayorista, en comparación con las que se consideran más sólidas. Por lo tanto, la medida les brindaría acceso a contratos a largo plazo.
Esta resolución de la CREG todavía está en comentarios, y en caso de entrar en vigor, sería Conexión Energética el espacio donde se implementaría.
La resolución culminará su etapa de comentarios a mediados de diciembre de 2025. Si las observaciones son estructurales, a la CREG le tomaría más tiempo avanzar con la medida para integrar los cambios que considere pertinentes. https://www.valoraanalitik.com/creg-regulaciones-contrate-gas-importado/De lo contrario, el proceso sería más rápido. Se prevé que la resolución entre en vigor en 2026.
