El presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Orlando Velandia, calificó el proyecto Sirius, operado por Petrobras y Ecopetrol, como uno de los descubrimientos de gas más importantes del mundo.
Según explicó, las pruebas realizadas en el Caribe colombiano registraron niveles de presión y calidad superiores al promedio internacional, lo que confirma el potencial de la exploración costa afuera para fortalecer la seguridad energética del país.
El proyecto, que completa 50 % de avance en el proceso de consulta previa, avanza hacia la etapa de contrataciones. Para la ANH, Sirius es una referencia técnica que demuestra que Colombia puede competir en gas natural dentro del contexto regional.
“Estamos ante uno de los mejores nacimientos de gas por calidad y condiciones del yacimiento”, señaló Velandia.
Exploración lenta y hoja técnica definida
Velandia reconoció que la actividad exploratoria atraviesa una etapa de rezago y que los contratos firmados en años anteriores todavía no generan nuevas reservas.
“Entre la firma y la producción hay una brecha de siete u ocho años. Si no aceleramos decisiones, el riesgo es quedarnos sin nuevas incorporaciones hacia el final de la década”, advirtió.
La ANH ratificó que su hoja de ruta para 2025 estará centrada en resultados técnicos y no en nuevas rondas contractuales. Entre las prioridades se encuentran un pozo estratigráfico en la Cuenca Paleozoica y la puesta en marcha de los primeros pozos de geotermia.
“Los resultados de lo que hemos hecho en geotermia, más de 700 pozos analizados, más de 200 kilómetros de líneas recorridas y 10 fichas técnicas de bloques geotérmicos, nos van a permitir, si lo alcanzamos, sacar adelante nuestra primera ronda geotérmica en el país. El año entrante haremos también los primeros pozos de geotermia”, dijo Velandia.
El presidente de la ANH habló además de ajustes regulatorios orientados a acortar tiempos de ejecución y liberar inversión, incluyendo mecanismos de equivalencia en compromisos exploratorios, producción temprana y nuevas formas de garantía.
“El desafío no es firmar más contratos, sino ejecutar mejor los que ya existen”, subrayó.