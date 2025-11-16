Antioquia lidera Índice Anual de Competitividad del sector lácteo

El Observatorio Colombiano de la Industria Láctea (Ocilac) y la Asociación Colombiana de Procesadores de la Leche (Asoleche) presentaron el Índice Anual de Competitividad del sector lácteo, una medición que evalúa cinco dimensiones y permite a productores primarios, industria procesadora, gobiernos locales y autoridades nacionales alinear decisiones de inversión, diseñar políticas públicas y fomentar desarrollos productivos, según las condiciones de cada departamento del país.
En ese contexto, en el ranking departamental el primer lugar a nivel nacional lo tiene Antioquia, dominando tres de las cinco dimensiones evaluadas: acopio formal de leche, calidad de materia prima y exportaciones.
En el 2024, Antioquia acopió 1.303 millones de litros de leche y exportó productos lácteos por cerca de US$37 millones, equivalente a casi el 50 % del valor de las exportaciones de productos lácteos totales de Colombia.
Por su parte, Cundinamarca y Valle del Cauca, ocupan el segundo y tercer lugar respectivamente, destacándose por su capacidad de acopio y desempeño exportador.
Valle del Cauca se posicionó además como uno de los departamentos con mejor precio pagado al productor y exportaciones, pagando en promedio de $1.910 por litro de leche cruda, incluyendo bonificaciones voluntarias.
Cundinamarca, por su lado, acopió 869 millones de litros en el 2024, quedando en segundo lugar después de Antioquia, y también exportó productos lácteos con un valor de alrededor de US$19 millones.
Top 10 del ranking 2024 – Índice Anual de Competitividad del sector lácteo colombiano
Entre los avances más significativos del 2024 se destaca Quindío que asciende cinco posiciones hasta el cuarto lugar comparado con 2023, convirtiéndose en el departamento de mayor movilidad del año.
Su desempeño es liderado por el precio pagado al productor con bonificaciones voluntarias ($1.876 por litro, en promedio), calidad de materia prima por promedios bajos de Unidades Formadoras de Colonias -UFC- (194.000 UFC/ml), y niveles más altos de grasas, proteínas y sólidos totales.
Jaime Arteaga, director de Arteaga Latam y el equipo técnico del Ocilac explicaron que “la calidad de la información aporta a la competitividad del sector y orienta la toma de decisiones”.
Mientras que para Ana María Gómez Montes, presidente ejecutiva de Asoleche, “el Índice es una herramienta de información y análisis que recopila el Ocilac con datos sobre producción, transformación, comercialización y comercio exterior, que explica las diferencias y fortalezas de unos departamentos sobre otros, dentro de la economía del sector lácteo, lo que permite una perspectiva abierta para identificar ventajas competitivas y oportunidades de mejora, así como nuevas oportunidades de negocio que beneficien a todos los eslabones de la cadena”.
Así las cosas, el Índice de Competitividad del Sector Lácteo Colombiano evaluó cinco dimensiones estratégicas con igual ponderación (20 % cada una): acopio formal de leche, precio pagado al productor con bonificaciones voluntarias, calidad de la materia prima, precio de transporte de productos lácteos transformados y exportaciones.
Para conocer los resultados del ranking de competitividad sobre 26 departamentos, los interesados pueden acceder al enlace.