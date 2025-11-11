Las aplicaciones de mensajería instantánea alternativas a WhatsApp

WhatsApp, Telegram, Messenger, Instagram y Signal actualmente son las aplicaciones de mensajería instantánea y redes sociales favoritas de los usuarios a la hora de comunicarse.
Sin embargo, un informe de Europa Press reveló que hace un tiempo entre los jóvenes se ha notado una necesidad de comunicarse entre sí no solo a través de mensajes de texto, y por eso han optado por utilizar otras aplicaciones.
En ese contexto nació Snapchat, una aplicación pensada para que el contenido fuera efímero, con el fin de promover la autenticidad y espontaneidad. En vez de permanecer, los videos y fotos enviados por esta red social desaparecían una vez fueran visualizados. Eso ocurrió por allá en 2011, cuando el crecimiento de Instagram era evidente y mostraba la tendencia de la predilección de la imagen sobre el texto.
Por otro lado, recientemente, la artista Rosalía llamó la atención sobre estas otras formas de comunicación al compartir en una entrevista para GQ España que su aplicación favorita es Zello, una app que permite interactuar con amigos y familiares de forma similar a los walkie-talkies.
Aplicaciones de mensajería no convencionales
Zello
Para imitar la comunicación de walkie-talkie, o sea, la inalámbrica y bidireccional que se realiza a través de un dispositivo portátil, conocido como transceptor o radio portátil, Zello dispone de un botón de micrófono que debe mantenerse pulsado mientras se habla y, acto seguido, el audio se envía de forma automática al celular del usuario con el que se interactúa.
El mensaje no llega en formato de notificación para que, al abrirlo, se pueda reproducir, como ocurre en la mayoría de las redes sociales. En este caso, una vez enviado el audio, el mensaje suena en el dispositivo de la persona como si recibiera la señal de un walkie-talkie.
Zello utiliza el protocolo push-to-talk, proporcionando canales de comunicación privados ilimitados y seguros, a través de redes móviles y wifi. Aunque la reproducción del mensaje es inmediata, los audios quedan almacenados en un registro de mensajes por si los usuarios necesitan volver a reproducirlos posteriormente. Además de la función walkie-talkie, la app permite enviar mensajes escritos y dispone de una opción para crear grupos. Está disponible en Android y iOS.
Snapchat
El concepto de mensaje efímero fue un gancho poderoso que se complementó con los filtros y lentes de realidad aumentada, que les permiten a los usuarios cambiar su apariencia.
Además de implementar otra forma de comunicación, con los filtros, Snapchat promueve la creatividad. El principal público de la app es la generación Z.
Con el tiempo, la compañía ha introducido otras herramientas como Discover, para explorar contenido de marcas e influencers, y Snap Map, que permite ver la ubicación de los contactos. Está disponible en Android y iOS.
Wickr
Para los amantes de Misión Imposible, esta aplicación puede ser llamativa, pues se promociona por su alto grado de seguridad y porque los mensajes se autodestruyen, usando la tecnología burn-on-read.
De esta forma se puede establecer una duración de entre seis horas y seis días para que el mensaje se autodestruya sin dejar rastro. También está la opción de ‘temporizador de quemado’, para que el mensaje se autodestruya una vez visualizado.
Además de esta característica, Wickr usa el cifrado E2E y AES 256, logrando convertirse en la app que ofrece la encriptación y cifrado más fuertes y avanzados del mercado, y por ello el Departamento de Defensa de EE. UU. la usa. Esto quiere decir que, ante un robo del dispositivo o una incautación, nadie podrá acceder a la información allí guardada.
La app no necesita enlazar la cuenta con el número de celular o correo, solo con un nickname, que genera una capa de seguridad adicional. Disponible en iOS y Android.
Discord
El foco de esta app, que permite comunicarse a través de texto, video o voz, son los videojuegos. Ese fue su diferencial cuando se lanzó al mercado hace más de ocho años. Aunque hoy conserva su ADN, la aplicación ha crecido a tal punto que personas ajenas al mundo gamer han encontrado en Discord un lugar para comunicarse con amigos y conocidos, incluso para conocer gente a través de las comunidades.
Hay de videojuegos, pero también de música, política, arte, finanzas, intercambio de memes o citas. Algunos foros son públicos y cuentan con unas reglas, y otros son privados y requieren de una invitación para entrar. Disponible en iOS y Android.
CastChat
Tiene un enfoque como Discord, al estar enlazado con el tema de juegos móviles, solo que su diferencial alrededor del intercambio de mensajes está en el chat de voz.
Se promociona como una aplicación para pasar el rato, hablar con amigos, incluso con inteligencias artificiales personalizables. Al centrarse en el juego, CastChat permite hacer amigos nuevos.
También hay opciones de unirse a salas de chat, formar grupos y emparejarse con otros usuarios para jugar entre sí. Disponible en iOS y Android.