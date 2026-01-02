Apuestas en línea empiezan a pagar IVA en Colombia; Fecoljuegos advierte alta carga fiscal

Uno de los nuevos impuestos que se cobrarán a partir de esta semana en Colombia, producto de un decreto de medidas tributarias que publicó el Gobierno bajo el estado de emergencia económica, es el del IVA del 19 % a los juegos de suerte y azar operados por internet.
Ante este escenario, la Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar (Fecoljuegos) manifestó una posición que mezcla el alivio técnico con la cautela financiera.
Para el gremio, el aspecto más rescatable del decreto es que el Gobierno aceptó calcular el tributo sobre el Gross Gaming Revenue (GGR), definido como el monto total de las apuestas menos los premios pagados.
Con eso, el Ejecutivo abandonó la idea de gravar los depósitos de los usuarios, como se planteó inicialmente en el proyecto de reforma tributaria de 2025 que se hundió en el Congreso, lo cual era considerado por las empresas del sector como una «base artificial» que no reflejaba la operación real.
El esquema anterior era calificado de «desproporcionado», pues la carga impositiva podía superar el 70 % de los ingresos reales, haciendo inviable la operación legal en el país, según el gremio.
Con el IVA del 19 % sobre el GGR, sumado al 15 % de los derechos de explotación, la presión fiscal se situará cerca del 34 % (sin contar el impuesto de renta).
Juegos de azar digitales quedarían con una de las cargas más altas a nivel global
A pesar de celebrar el ajuste técnico, Fecoljuegos advirtió que la cifra del 34 % sigue siendo una de las cargas más altas a nivel global para la industria, situando a Colombia lejos de los promedios de otras jurisdicciones competitivas.
El gremio enfatizó que este decreto no debe ser un «punto de llegada», sino el inicio de un diálogo para evitar que la industria legal pierda terreno frente a las plataformas internacionales e ilegales, las cuales no tributan ni ofrecen garantías al usuario.
La sostenibilidad del sector es vista por Fecoljuegos como una condición indispensable para seguir generando empleo formal y asegurar recursos para la salud de los colombianos, sector que se beneficia directamente de los aportes de esta actividad.
De cara a 2026, el reto del gremio será mantener un equilibrio que permita el recaudo estatal sin asfixiar a una industria que busca consolidarse como un motor de desarrollo tecnológico y formalización en el país.
Contexto de los nuevos impuestos
La decisión del Ejecutivo responde a un déficit de $11 billones en el Presupuesto General de la Nación, derivado de la no aprobación de la reforma tributaria en el Congreso a finales de 2025.
Según el ministro de Hacienda, Germán Ávila, estas medidas de excepción son necesarias para garantizar servicios esenciales, atender desastres naturales y cumplir con pagos en el sector salud.
Dentro de este paquete, las apuestas en línea, que anteriormente gozaban de ciertos beneficios, han sido integradas a la estructura del IVA bajo una lógica de «impuestos saludables» y de recaudo para sectores con capacidad contributiva.
