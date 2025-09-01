Noticias económicas importantes Noticias del mercado financiero Noticias macroeconómicas Noticias políticas Noticias sobre reforma tributaria

MinHacienda radica nueva reforma tributaria por $26,3 billones: descargue el texto de la nueva propuesta del gobierno Petro

El ministro de Hacienda aseguró que la reforma también garantiza "la estabilidad fiscal y macroeconómica para todo el próximo gobierno"

Ministro de Hacienda radica reforma tributaria (1)
En el centro, el ministro Germán Ávila confirmó que la reforma tributaria va por $26,3 billones. Foto: MinHacienda

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó este lunes la radicación de la nueva reforma tributaria ante el Congreso, con la cual pretende recaudar un récord de $26,3 billones.

Hemos radicado la Ley de Financiamiento que el Gobierno presenta a consideración del Congreso y nos acompañó en este momento la secretaria del Dapre (Angie Rodríguez) y un grupo importante de congresistas”, dijo.

Y añadió: “Creemos que, con esto, cumplimos el compromiso de que el proyecto de ley de Presupuesto de 2026 se tramite y discuta paralelamente con la reflexión de la Ley de Financiamiento”.

En una declaración corta, el funcionario dijo que espera un debate «serio y responsable», y en cual se escuchen las opiniones de los diferentes actores sociales, gremiales y económicos.

El ministro de Hacienda firmando la radicación de la nueva reforma tributaria ante el Congreso. Foto: MinHacienda

«Creemos que garantizar la estabilidad económica y fiscal del país es una prioridad en la cual deben interlocutar todos los actores de la vida social y política. Estamos construyendo un gran pacto fiscal en el cual no solo atenderemos las necesidades de financiamiento de 2026, sino que estamos garantizando la estabilidad fiscal y macroeconómica para todo el próximo gobierno independientemente de quien sea resultado».

Descargue en este enlace el documento completo de la nueva reforma tributaria de Petro.

