El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó este lunes la radicación de la nueva reforma tributaria ante el Congreso, con la cual pretende recaudar un récord de $26,3 billones.
“Hemos radicado la Ley de Financiamiento que el Gobierno presenta a consideración del Congreso y nos acompañó en este momento la secretaria del Dapre (Angie Rodríguez) y un grupo importante de congresistas”, dijo.
Y añadió: “Creemos que, con esto, cumplimos el compromiso de que el proyecto de ley de Presupuesto de 2026 se tramite y discuta paralelamente con la reflexión de la Ley de Financiamiento”.
En una declaración corta, el funcionario dijo que espera un debate «serio y responsable», y en cual se escuchen las opiniones de los diferentes actores sociales, gremiales y económicos.
«Creemos que garantizar la estabilidad económica y fiscal del país es una prioridad en la cual deben interlocutar todos los actores de la vida social y política. Estamos construyendo un gran pacto fiscal en el cual no solo atenderemos las necesidades de financiamiento de 2026, sino que estamos garantizando la estabilidad fiscal y macroeconómica para todo el próximo gobierno independientemente de quien sea resultado».
Descargue en este enlace el documento completo de la nueva reforma tributaria de Petro.