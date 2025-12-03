Arabia Saudita daría el mayor salto económico en la historia de los videojuegos

Electronic Arts (EA) podría pasar a ser controlada casi por completo por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF) a partir de 2026. Según reportó The Wall Street Journal, el país pretende adquirir el 93,4 % de la compañía en un acuerdo valorado en US$55.000 millones.
Esa cifra superaría cualquier transacción previa en la industria de los videojuegos. El resto de la propiedad quedaría en manos de Silver Lake, con 5,5 %, y Affinity Partners, con 1,1 %.
El PIF sería responsable de aportar cerca de US$29.000 millones para cubrir su participación, lo que convertiría esta compra en una de las más costosas realizadas por un fondo soberano en una empresa de entretenimiento. La operación aún debe ser aprobada y permanece bajo análisis regulatorio y político en Estados Unidos.
En el Congreso estadounidense, senadores como Richard Blumenthal y Elizabeth Warren han expresado preocupación por la entrada de un Estado extranjero con control mayoritario sobre un productor global de contenido digital. EA, por su parte, ha asegurado que mantendrá su autonomía creativa incluso con la participación dominante del fondo saudí.
El interés del PIF en la industria no es nuevo. Arabia Saudita ha invertido en compañías como Nintendo, Take-Two Interactive, SNK, Capcom, Nexon y, recientemente, la empresa Qiddiya (también apoyada por el fondo) adquirió EVO, el torneo de juegos de pelea más relevante del mundo. La compra de EA sería el movimiento más agresivo de esa estrategia.
La expansión saudita en videojuegos y sus tensiones financieras
El PIF administra activos cercanos a US$1 billón, pero enfrenta presiones por la financiación de proyectos como la ciudad futurista Neom y la preparación para el Mundial de la FIFA 2034. Informes recientes señalan que el fondo podría limitar nuevas inversiones debido al volumen de recursos comprometidos.
Aun así, el gobierno saudita defiende estas adquisiciones como parte de su programa de diversificación económica bajo la Visión 2030. La industria de videojuegos es uno de los sectores priorizados para reducir la dependencia del petróleo y posicionar al país en entretenimiento.
Una curiosidad que ha llamado la atención de analistas es que, de aprobarse, la adquisición colocaría al mismo fondo soberano detrás de eventos deportivos, megaproyectos urbanos y ahora una de las mayores empresas de videojuegos del planeta, un nivel de diversificación raro en fondos de inversión estatales.
¿La compra más grande jamás registrada en videojuegos?
Si el acuerdo se concreta, superará ampliamente operaciones históricas en el sector. Como comparación, la compra de Activision Blizzard por Microsoft en 2023 fue de US$69.000 millones, pero no implicó la concentración del más del 90 % de la compañía en un solo actor, como ocurriría con EA.
La operación también se da en un contexto en el que Arabia Saudita busca mejorar su imagen internacional mediante inversiones en deportes, entretenimiento y tecnología. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han señalado que estos movimientos buscan redirigir la atención, una controversia que rodea gran parte de las inversiones del PIF.
La industria seguirá atenta al avance regulatorio. Si la compra avanza, EA quedará bajo control mayoritario saudita hacia 2026, marcando un cambio estructural en la propiedad de uno de los desarrolladores más influyentes del mundo.