Aris Mining aumentó en 31 % su producción de oro en el primer semestre de 2026; ventas llegaron a US$680 millones

En el primer semestre de 2026, Aris Mining tuvo una producción de oro de 148.000 onzas. De esta manera, registró un alza de 31 % frente al mismo periodo de 2025. Las ventas de oro se ubicaron en 147.000 onzas durante el primer semestre de 2026 y generaron ingresos por más de US$680 millones.
Para la organización, estas cifras significan que avanza en el cumplimiento de sus metas de producción para 2026, entre las que se incluye la entrada en operación de una nueva planta en Marmato durante el cuarto trimestre de 2026. A la vez, manifestó que en el segundo trimestre del año logró una producción consolidada de 73.700 onzas de oro, registrando un aumento de 26 % frente al mismo periodo de 2025.
En ese segundo trimestre, las ventas se ubicaron en 72.100 onzas, a un precio promedio cercano a US$4.445 por onza. Como resultado, la compañía obtuvo ingresos por US$320 millones.
“Entregamos un sólido primer semestre de 2026, con una producción de oro 31 % superior a la del mismo periodo de 2025. Seguimos en camino de cumplir nuestra guía de producción para 2026, de entre 300.000 y 350.000 onzas”, expresó Neil Woodyer, CEO de la empresa.
La compañía tiene un saldo en efectivo de US$425 millones al 30 de junio de 2026. Agregó que la producción de oro aumentaría durante el segundo semestre del año, respaldada por el desempeño de Segovia y la finalización de la nueva planta de Marmato, ambas ubicadas en Caldas (Colombia).
La mina de Marmato es uno de los activos en los que se registró un aumento en la capacidad minera subterránea, contribuyendo al crecimiento de la producción.
Aris Mining mencionó que la construcción de la planta avanza a buen ritmo, con los componentes del molino en proceso de ensamblaje, y que el primer oro se obtendría en el cuarto trimestre de 2026. Entre Segovia y Marmato se espera una producción conjunta de 500.000 onzas de oro al año cuando ambos proyectos estén en plena operación.
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Finalmente, la empresa informará sus resultados financieros y operativos del segundo trimestre de 2026 el 29 de julio de este año.
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