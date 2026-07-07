Siete de cada 10 municipios cumplieron estándares de calidad eléctrica

Un informe de la Superintendencia de Servicios Públicos de Colombia manifestó que, en 2025, los municipios que cumplieron con los estándares de calidad en el servicio de energía se ubicaron en 74,6 %, lo que se traduce en que aproximadamente siete de cada 10 municipios acataron dichas medidas. El indicador mide la duración de las interrupciones por usuario y la frecuencia de estas.
La entidad, dirigida por Felipe Durán, señaló que el número de municipios clasificados con criticidad “urgente” o “superior” cayó de 89 a 64, al comparar 2024 y 2025, lo que, según explicó, evidencia que los operadores de red atendieron las alertas operativas.
Sin embargo, señaló que todavía existen desafíos, como activar comités especiales para intervenir “incumplimientos reiterados” de algunas compañías, priorizar inversiones tecnológicas focalizadas en las zonas rurales para cerrar la brecha con las urbanas, e implementar controles en el Sistema Único de Información para detectar inconsistencias en los reportes y asegurar la compensación a los usuarios por fallas en el servicio.
A pesar de lo anterior, la Superintendencia también hizo referencia a que persisten brechas en la región Caribe, particularmente en Bolívar, donde se presentan los casos más críticos de deficiencias en infraestructura y falta de inversión.
Agregó que, si bien los indicadores en las zonas rurales han registrado mejoras, todavía existen brechas que deben mitigarse, como las dificultades de acceso al servicio en estas localidades.
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