Arquitectura y Concreto comercializó más de $640.000 millones en el primer trimestre de 2026

Arquitectura y Concreto celebró su aniversario número 36 presentando su balance de resultados, donde registró más de $640.000 millones comercializados durante el primer trimestre de 2026.
Y es que, en 2025, la constructora registró ventas por $2,7 billones con la comercialización de más de 4.200 unidades inmobiliarias.
El desempeño anterior continuó durante el primer trimestre de 2026, donde AyC reportó más de 990 unidades vendidas entre vivienda, consultorios y oficinas.
En esa línea, representó un crecimiento del 25 % en unidades y un 16 % en pesos en comparación con el mismo periodo del año anterior.
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“Alcanzar 36 años en el sector es la confirmación de que nuestros valores fundacionales –calidad, cumplimiento y confianza– han sido tan sólidos como el concreto con el que construimos. Nuestra evolución no solo se mide en cifras, sino en el impacto que generamos al transformar paisajes urbanos y, más importante aún, al construir los escenarios donde nacen y crecen las historias de las personas”, afirmó Francisco Martínez, presidente de Arquitectura y Concreto.
Adicionalmente, en el marco de su aniversario, la compañía presentó una nueva edición de sus Días Azules AyC, una jornada que busca transformar la experiencia de compra de vivienda en un espacio pensado exclusivamente en las necesidades de sus clientes.
Los interesados encontrarán una experiencia que combina oportunidades de inversión con descuentos especiales proyectos seleccionados a nivel nacional.
Además, durante la jornada, la compañía anunció el lanzamiento de nuevos proyectos como Vive Living en Envigado y Saint Martin en Bocagrande, Cartagena (ambos enfocados en rentas cortas), así como Click Living en La Macarena, Bogotá.
Así mismo, se anunció el inicio de obra de Kristal Malls Cartagena, el primer shopping resort de América Latina, con una laguna artificial con tecnología Crystal Lagoons(simbolito de marca registrada).