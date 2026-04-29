Miguel Pardo es el nuevo presidente de la Organización Corona; reemplazará a Roberto Junguito

Organización Corona, empresa matriz de Corona Industrial y de Sodimac Colombia, dio a conocer que Miguel Pardo Brigard fue designado como su nuevo presidente a partir del primero de julio de 2026.
Con esto finaliza un proceso de sucesión que comenzó tras anunciarse la salida de Roberto Junguito de esta posición, a comienzo de marzo de este año.
Ha estado vinculado a Sodimac Colombia desde 2007. Ocupó los cargos de gerente financiero y gerente de operaciones, antes de asumir la gerencia general en 2012.
Desde esta posición lideró la expansión de la red de tiendas Homecenter en el país, impulsó la transformación digital del negocio y consolidó su posición como el principal retailer de materiales para la construcción y el mejoramiento del hogar en Colombia.
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Es administrador de empresas de la Universidad de los Andes, cuenta con un MBA de Thunderbird School of Global Management y estudios de alta gerencia en Harvard Business School. Su trayectoria profesional abarca los sectores bancario, industrial y de aviación.
Así será la transición en la organización
El proceso de transición y empalme iniciará el 19 de mayo. Durante este período Roberto Junguito continuará al frente de la organización hasta el primero de julio, fecha en la que Miguel Pardo asumirá formalmente la Presidencia.
En el marco de este mismo proceso, la Junta Directiva de Sodimac Colombia designó a Pedro José Gallón como gerente general a partir del 19 de mayo de 2026.
Hace parte de Sodimac Colombia desde 2011, y se ha desempeñado como gerente financiero y administrativo antes de asumir como gerente de operaciones en 2016.
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