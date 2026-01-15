El Grupo Falabella comunicó este 15 de enero que concretó la compra de la participación minoritaria que Corona tenía en los negocios conjuntos de ambas compañías en Colombia.
Se trata del 35 % de Falabella Retail, el 31 % de Banco Falabella, el 35 % de Seguros Falabella, y el 35 % de ABC de Servicios S.A.S. El monto total de la operación fue de cerca de US$159 millones.
Esto, tras el proceso iniciado en junio pasado con la Notificación de Salida Voluntaria presentada por Organización Corona —mecanismo contemplado en los pactos de accionistas—.
Vale aclarar que Grupo Falabella y Organización Corona seguirán siendo socios en Sodimac Colombia, y continuarán trabajando conjuntamente para su crecimiento y sostenibilidad en el mercado colombiano.
Ambas compañías mantendrán sus participaciones actuales (5 1% Corona y 49 % Falabella), sin cambios en la operación ni en la gestión del negocio.
De esta forma, Grupo Falabella reafirma su participación en Colombia, un mercado estratégico para el desarrollo y el crecimiento de sus distintas unidades de negocio.
Alejandro González, gerente general de Grupo Falabella, destacó que «esta adquisición refleja nuestra confianza en Colombia y en la relevancia que este mercado tiene para nuestra estrategia regional. Estamos plenamente comprometidos con el desarrollo de nuestros negocios en el país, con fortalecer nuestra propuesta de valor y con seguir impulsando relaciones de largo plazo con nuestros clientes, colaboradores y comunidades”.
Los antecedentes
En junio del año pasado, Falabella había comunicado que Grupo Corona buscaba salir de los negocios que tenían en conjunto en el país.
Desde la primera solicitud, empezó un proceso que incluyó la determinación del precio de las sociedades a través de un mecanismo establecido por los acuerdos de accionistas existentes, entre otros aspectos.
Partiendo de ese momento, Grupo Falabella contaba con hasta 240 días para conseguir un tercero que adquiera la participación de Organización Corona, o bien adquirir para sí mismo ese porcentaje –que es justamente el anuncio que se dio este jueves-.
Falabella aclaró desde la primera solicitud que no se preveía un impacto significativo en la situación financiera del Grupo a nivel consolidado, independientemente de que la misma compañía, o un tercero, adquieran la participación de Corona. Además, se hizo énfasis en que ese proceso no afecta la operación, la estrategia ni los compromisos de largo plazo con Colombia.