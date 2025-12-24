Arranca pago del bono de $230.000 de Colombia Mayor: quiénes lo reciben y cómo reclamarlo

Desde del 23 de diciembre, tres millones de adultos mayores en condición de vulnerabilidad y que no cuenten con pensión, pueden recibir el bono pensional de $230.000, que corresponde al programa Colombia Mayor.
Prosperidad Social anunció que el pago se hará a través del Banco Agrario. Los beneficiarios recibirán un mensaje de texto con la fecha para reclamar y también podrán consultar la información en los canales oficiales. Consulte aquí.
Los nuevos beneficiarios se suman a los 1,7 millones de personas que, gracias a las transformaciones implementadas por el Gobierno Nacional, empezaron este año a recibir 230.000 pesos mensuales.
Prosperidad Social invita a todos los beneficiarios del programa Colombia Mayor a consultar los canales oficiales y a mantener actualizada su información de contacto, requisito fundamental para garantizar la entrega oportuna y segura de los recursos.
Para actualizar datos o resolver inquietudes, los beneficiarios pueden comunicarse a las líneas oficiales. También pueden acercarse a los enlaces municipales del programa en las oficinas regionales de Prosperidad Social o en las alcaldías locales.
Cabe mencionar que, este nuevo esquema de atención se articula con la Reforma Pensional y el Pilar Solidario, actualmente en revisión por la Corte Constitucional. Su implementación parcial constituye un avance concreto del compromiso del presidente Gustavo Petro con las personas mayores del país.
“Esta medida fortalece la política de envejecimiento digno y consolida el avance hacia la implementación del Pilar Solidario, que es uno de los ejes de la Reforma Pensional, y busca cerrar brechas y asegurar un ingreso básico a quienes no cuentan con pensión”, afirmó el director de la entidad, Mauricio Rodríguez Amaya.
Por otro lado, la gerente de Prosperidad Social en San Andrés, Katherin Rhenals, informó que la entidad amplió el número de beneficiarios del programa Colombia Mayor en el departamento: “El programa Colombia Mayor amplía su cobertura a 379 nuevos beneficiarios. Esta noticia es muy importante porque a partir de este ciclo 12, tendremos más de 1.750 beneficiarios en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Invitamos a los adultos mayores a que a partir de este 23 de diciembre se acerquen a cobrar su transferencia monetaria del ciclo 12 de Colombia Mayor”, afirmó.
¿Quiénes serán los beneficiarios?
El bono solidario está dirigido a personas en condición de pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad, y que no reciben pensión. Los requisitos específicos incluyen:
• Ser colombiano.
• Tener al menos 65 años (hombres) o 60 años (mujeres), o una edad menor si se acredita una discapacidad significativa.
• No estar pensionado.
• Haber vivido en Colombia al menos 10 años consecutivos antes de la solicitud.
El proceso de identificación se hará principalmente con base en el Sisbén, el Registro Social de Hogares, y bases de datos especiales como Mi Registro Rural (campesinos), listados censales de comunidades étnicas, registros de cuidadores de personas con discapacidad, entre otros.
Así será el paso a paso para acceder al bono pensional
El proceso para acceder al bono pensional, según conoció Valora Analitik en exclusiva incluirá cinco etapas:
1. Identificación de potenciales beneficiarios.
2. Verificación de requisitos.
3. Validación y aprobación.
4. Suscripción del acta de registro.
5. Asignación del subsidio.