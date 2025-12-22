Arriendo en Colombia: Esto debe hacer para no pagar indemnización por no renovar contrato

Las personas que viven en arriendo en Colombia deben tener en cuenta una serie de plazos para evitar pagar multas o indemnizaciones en el caso en el que quieran cambiarse de vivienda.
Esto teniendo pues los dueños de los inmuebles tienen también unas protecciones puntuales enmarcadas en los contratos inmobiliarios.
Con esto, para terminar con un arriendo en Colombia, el arrendatario debe enviar un preaviso con una antelación no menor a tres meses a la fecha de vencimiento del contrato.
Este aviso, dice la ley, debe ser un medio que garantice la comunicación efectiva entre las partes, incluyendo las notificaciones verbales o escritas.
Más causas para terminar con un arriendo en Colombia
Si se cumple el plazo y la forma, agrega la norma, el arrendatario entrega el inmueble el día del vencimiento y no debe pagar ninguna indemnización.
Otro mecanismo mediante el cual se puede terminar un arriendo en Colombia sin pagar indemnización es cuando el arrendador corta los servicios o deja de pagarlos (si estaban a su cargo) de forma que se suspenda la prestación.
O también bajo cualquier violación a los derechos que la ley o el contrato le otorgan al arrendatario, como que el dueño del inmueble suba más de la inflación el canon a pagar.
Finalmente, la Ley 820 permite terminar el contrato de un arrendamiento, sin indemnización a cargo del arrendatario, si el inmueble tiene defectos graves que impidan su uso, como lo son: daños estructurales o humedades severas que afecten la salud.