Asamblea de Nutresa autoriza emisión privada de acciones preferenciales: revela monto y destinatario

Grupo Nutresa informó que su Asamblea de Accionistas, reunida de manera extraordinaria este 16 de febrero de 2026, autorizó la emisión y colocación de 19 millones de acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, mediante una oferta privada.
De acuerdo con la decisión corporativa, el destinatario único y exclusivo de esta emisión será Erton Holding S.A., sociedad constituida en Panamá.
Oferta privada y precio definido
La asamblea aprobó que el precio de colocación de cada acción preferencial será de $300.000, monto que deberá pagarse dentro del plazo que se establezca en el reglamento de emisión.
La oferta tendrá una vigencia de un año, aunque podrá ser aceptada total o parcialmente, incluso por instalamentos.
Nutresa explicó que estas acciones conferirán a sus titulares los derechos contemplados en el artículo 63 de la Ley 222 de 1995, entre ellos:
- Dividendo mínimo preferencial
- Participación en utilidades
- Preferencia en la liquidación
- Derecho de preferencia en la suscripción
- Derecho de voto en los casos previstos por la ley
- Derecho de conversión
Uno de los puntos clave aprobados en la reunión fue la renuncia al derecho de preferencia en la suscripción de estas acciones, conforme al Artículo 32 de los estatutos sociales, lo que habilita que la colocación se realice directamente al inversionista definido.
La asamblea delegó en la Junta Directiva la facultad de reglamentar los términos específicos de la emisión y colocación, dentro de los lineamientos aprobados.
Además, levantó cualquier posible conflicto de interés de directivos y administradores frente a las decisiones necesarias para ejecutar la operación.
Como parte de las decisiones, Nutresa incorporó un parágrafo único al Artículo 11 de sus estatutos, estableciendo que las acciones solo podrán ser objeto de conversión cuando así lo apruebe o autorice la Asamblea General de Accionistas. En caso de conversión entre acciones ordinarias y preferenciales, se mantendrá la equivalencia: cada acción dará derecho a una acción de la otra clase.
