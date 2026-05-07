Denarius Metals y ProGrowth avanzan en la consolidación de una colaboración estratégica para impulsar proyectos mineros en Arabia Saudita. Según informó la empresa canadiense, ya quedó en firme la aprobación para la creación de las dos primeras compañías derivadas de esta alianza: Al Sahra Minerals y Najd Minerals, ambas con sede en el país de Medio Oriente.
Al Sahra Minerals se enfocará en el desarrollo de infraestructura de procesamiento mineral aguas abajo y soluciones metalúrgicas avanzadas. En línea con ese objetivo, el proyecto contempla una planta de tostación, una planta de lixiviación con carbón y una refinería de oro.
De la misma manera, se buscará posicionar a la firma para apoyar el cambio estratégico de Arabia Saudita hacia una minería con valor agregado, transformando recursos minerales en bruto en productos refinados listos para el mercado.
Najd Minerals, por su parte, tendrá en la mira la identificación, adquisición y desarrollo de concesiones mineras, así como actividades de minería y extracción de minerales dentro de la región y los países del Consejo de Cooperación del Golfo (GCC). Los minerales clave incluyen al oro, el níquel y otros recursos estratégicos.
Como parte de esta alianza, Denarius Metals tendrá una participación accionaria del 75 % en Al Sahra Minerals y Najd Minerals.
Serafino Iacono, presidente ejecutivo de la minera canadiense, también anunció la nominación de Omar Al Ramah, representante de ProGrowth Ltd. Company, para ser parte de su Junta Directiva en la próxima Asamblea General Anual y Extraordinaria de Accionistas (AGSM, por sus siglas en inglés), que se llevará a cabo el próximo 3 de junio.
Además, dio a conocer que ProGrowth tiene intenciones de realizar una inversión inicial de hasta un 10 % de participación accionaria en Denarius Metals mediante una colocación privada que se espera completar antes de la AGSM.
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Alianza estratégica
La unión entre Denarius Metals y ProGrowth Ltd. Company busca establecer una plataforma estratégica enfocada en concesiones mineras, comercialización de minerales, procesamiento metalúrgico y desarrollo industrial aguas abajo para la producción de lingotes de oro.
«La alianza planea impulsar el procesamiento, refinación y actividades industriales relacionadas con minerales dentro de Arabia Saudita, apoyando la expansión del sector minero del país en línea con la Visión 2030», destacó la firma canadiense.
Aprovechando el portafolio de proyectos mineros de Denarius y la experiencia regional y presencia de mercado de ProGrowth, las partes buscan desarrollar una cadena de valor integrada para los recursos minerales. Una tarea que se llevará a cabo a través de una serie de empresas conjuntas.
De esta manera, esta colaboración abrirá oportunidades en el sector de minería y metales en Arabia Saudita, aprovechando la financiación disponible para su estrategia de inversión a través de fondos privados y soberanos saudíes.
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