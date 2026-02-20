Denarius Metals anunció una colaboración estratégica para desarrollar y comercializar oportunidades en minería, metales y minerales críticos en Arabia Saudita. La alianza se llevará a cabo bajo el modelo de ‘join venue’ con el grupo de empresas ProGrowth Ltd. Company.
La colaboración estará orientada a generar acuerdos en el país para el procesamiento, fundición y comercialización de material proveniente de los proyectos mineros Lomero y Toral que viene desarrollando Denarius en España. Esta también apunta a identificar, adquirir, desarrollar y operar concesiones mineras de oro y níquel dentro de Arabia Saudita.
Serafino Iacono, presidente ejecutivo de la empresa minera, destacó que esta unión “abrirá puertas para Denarius Metals en el sector minero y metalúrgico” en este territorio en Medio Oriente, “lo que eventualmente podría conducir a una inversión estratégica de capital”.
Para destacar la magnitud de esta alianza, ProGrowth es un grupo diversificado de compañías con amplia experiencia en construcción e infraestructura, petróleo y gas, petroquímicos, minería, comercio y servicios habilitados por tecnología.
El Grupo opera a través de unidades de negocio especializadas que, en conjunto, respaldan todo el ciclo de vida del proyecto y de la cadena de valor, desde la ingeniería y la ejecución hasta el comercio y la comercialización ‘downstream’.
Actualmente, la firma presta servicios a compañías como Maaden, la principal empresa minera de Arabia Saudita, y Saudi Aramco en el sector de petróleo y gas.
Además, su modelo combina ingeniería, ejecución, comercio y experiencia regulatoria, lo que se alinea estrechamente con la Visión 2030 del país, apoyando la localización, el desarrollo industrial y las asociaciones internacionales.