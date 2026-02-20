El presidente de la República, Gustavo Petro, señaló que si Empresas Públicas de Medellín (EPM) hubiese ajustado la tarifa de energía a la fórmula presentada por su Gobierno y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), las tarifas de energía eléctrica habrían disminuido en Colombia, y en particular, para la población antioqueña.
Según el mandatario, lo que se intentó hacer fue incrementar el precio de la energía eléctrica al nivel del gas, es decir, según su versión, a precios más altos, todo esto en un contexto en el que los embalses que generan energía a través del agua están en niveles altos o cercanos a sus máximos.
Por su parte, EPM respondió que durante 2026 el precio de la energía en bolsa registró niveles mínimos históricos, por lo cual la fórmula presentada por el Gobierno y la CREG no tiene efecto en este momento, ya que el precio de la energía se ubica en $100 por kilovatio hora y el mecanismo propuesto por el Ejecutivo se activa si el costo supera $327 por kilovatio hora.
La compañía señaló que, entre otras condiciones del sistema, esta ocasiona penalizaciones económicas dirigidas a las plantas con precio de referencia de $327 por kilovatio hora.
Según explicó, este tipo de penalizaciones no incentivan la inversión en nuevos proyectos de generación eléctrica, lo que resulta crítico, ya que aumentaría el riesgo de desabastecimiento en caso de un fenómeno de El Niño que limite la capacidad de la generación hidroeléctrica para abastecer la demanda.
“La empresa aclara que no se acogió a esta fórmula porque la obligaba a ir en contra del planeamiento energético del sistema, que permite manejar los embalses para que no se apague el país cuando llegue el fenómeno de El Niño”, dijo EPM.
