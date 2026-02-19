El panorama político y energético en Venezuela sigue dando de qué hablar tras la caída de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026. Esta vez, el gerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM), John Maya, manifestó en conversación con Valora Analitik que la compañía es una aliada natural de ese país y que está dispuesta a hacer negocios en materia energética con Venezuela, pese a que todavía no hay planes concretos.
Maya resaltó el papel de EPM puesto que cuenta con dos compañías en zonas limítrofes, como Centrales Eléctricas de Norte de Santander (CENS) y la Electrificadora de Santander (ESSA).
John Maya, gerente general de EPM. Imagen: Valora Analitik
“Tenemos líneas de transmisión que van entre Colombia y Venezuela. Desde el lado nuestro están listas, no tienen ningún problema, y hay que mirar desde el lado de Venezuela. Lo mismo ocurre con el gasoducto Antonio Ricaurte, que viene por La Guajira, y que sería una opción viable e importante para ese déficit de gas que tenemos, que podría salir más barato que importarlo y hacer la regasificación”, dijo en exclusiva para este medio.
Añadió: “entonces hay dos temas, energía y gas, que a EPM le interesan mucho y estamos dispuestos a mirar esos proyectos. Ha habido algunos acercamientos, no se ha tomado ninguna decisión, pero estamos analizando esa probabilidad”.
Maya afirmó que, por lo menos desde el lado colombiano, las subestaciones y las líneas de transmisión están listas, con lo cual hizo alusión a que Colombia podría ser exportador de energía eléctrica para el vecino país, mientras que Venezuela le podría suministrar el gas que Colombia necesita.
El directivo también manifestó que Antioquia tendrá su propia planta de regasificación con la finalidad de traer gas licuado desde el exterior para abastecer la demanda interna. Esta regasificadora se ubicará en Copacabana, al norte de Medellín, entrará en operación a mediados de 2026 y costó $300.000 millones. Cabe mencionar que habrá una ampliación de esta y otras temáticas en la entrevista exclusiva que será publicada este fin de semana.
