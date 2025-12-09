Erco Energía, Empresas Públicas de Medellín (EPM) y un inversionista europeo cerraron un acuerdo para construir un megaproyecto solar en Colombia.
El plan aportaría cerca de 400 megavatios de capacidad al Sistema Interconectado Nacional. También se mencionó que, con la puesta en marcha de este proyecto fotovoltaico, se estima una disminución equivalente a más de 371.500 toneladas de dióxido de carbono emitidas.
Jaime Moya, socio del área Corporate de Cuatrecasas, firma asesora de Erco Energía y del inversionista europeo, manifestó que lo anterior se hace con el fin de avanzar en materia de transición energética en Colombia y en el fortalecimiento de la matriz energética.
Se indicó que este modelo de colaboración integral tiene viabilidad financiera y operativa, permite optimizar costos de capital y mejorar el perfil de riesgo a través de una estructura que alinea incentivos a largo plazo.
Además, se señaló que esto también hace parte del compromiso de EPM para comprar energía a largo plazo y aportar los recursos para adquirir la participación mayoritaria en dicho proyecto, mientras que el inversionista europeo y Erco tendría una participación minoritaria.