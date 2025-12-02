EPM reveló su presupuesto para 2026: así se va a distribuir

La Junta Directiva de Empresas Públicas de Medellín (EPM) aprobó este martes 2 de diciembre el presupuesto de la compañía para 2026. Este incluye recursos para la operación e inversiones en cada uno de los segmentos de la empresa: generación, transmisión y distribución de energía; gas; provisión de aguas; aguas residuales y otros.
EPM contará con un presupuesto de $29,8 billones en 2026, cifra que se espera dé respuesta a los grandes desafíos que enfrenta el sector de los servicios públicos y busca garantizar continuidad y calidad en medio de exigencias regulatorias, variabilidad climática, transición energética y crecimiento de la demanda.
Además, la Empresa busca ampliar la cobertura de sus servicios y soluciones, incrementar la capacidad de producción de agua potable y fortalecer la oferta de energías renovables.
“Este presupuesto confirma nuestro compromiso con la sostenibilidad, la confiabilidad y la eficiencia en la prestación de los servicios públicos. En un contexto marcado por retos regulatorios, climáticos y de mercado, seguimos trabajando para optimizar nuestras operaciones, fortalecer la gestión de recursos y garantizar la calidad en cada servicio”, dijo John Maya Salazar, gerente general de EPM.
De los $29,8 billones, $4 billones se destinarán a proyectos de infraestructura, de los cuales $1,3 billones corresponden a la segunda etapa del proyecto hidroeléctrico Ituango, una de las obras más importantes del país.
¿Cómo se distribuirá?
Gastos de inversión: $14,1 billones de pesos (48 %)
– Inversiones en infraestructura por $4 billones.
– Contratos de largo plazo para la operación comercial y mantenimiento de la infraestructura por $6 billones. Estos gastos se deben registrar en el componente de inversión conforme a la normativa presupuestal vigente.
– Activos e inventarios para la prestación de los servicios y asociados a la realización de inversiones, provisiones y otros del orden de $3,2 billones.
– Capitalizaciones y otros por $907.000 millones.
Gastos de operación comercial: $3,1 billones (10 %)
– Incluye compras de energía, gas y demás insumos necesarios para garantizar la prestación de los servicios públicos.
Gastos de funcionamiento: $8,5 billones (28 %)
Entre los que se destacan transferencias al Distrito de Medellín por $2,4 billones, así como impuestos, tasas y contribuciones a la Nación y entidades del orden territorial por $1,2 billones, y gastos de personal $1,6 billones, cuentas por pagar $1,7 billones, entre otros.
Servicio de la deuda: $3,3 billones (11 %)
Disponibilidad final de caja: $0,8 billones (3 %)
Según informó EPM, la financiación del presupuesto de 2026 se hará con ingresos corrientes por los servicios públicos prestados de energía, gas natural, provisión de aguas y aguas residuales por $18,3 billones (62 %), créditos por $3,5 billones (12 %), y el valor restante (26 %) corresponde a dividendos recibidos de las filiales, recuperación de cartera y saldo inicial de caja, entre otros.
Entre las iniciativas que se incluirán en el presupuesto están:
– Expansión de infraestructura de generación de energía, así como la implementación del plan maestro de protección contra incendios en plantas de generación. También comprende la modernización de las centrales Guadalupe-Troneras.
– La expansión y sostenimiento de infraestructura de transmisión y distribución de energía; reposición de cables y transformadores de nivel de tensión 1, 2 y 3 y control de pérdidas no técnicas de energía.
– Acueducto y Alcantarillado: Sistema bombeo orfelinato – Villa Hermosa; habilitación viviendas aguas residuales; expansión circuito Yulimar – Tercera salida Manantiales; construcción, intervención y reparación de redes de acueducto y alcantarillado y modernización de la planta de producción de agua potable La Ayurá.
– Optimización de operaciones con el aprovechamiento del biogás de La Pradera.
“Avanzamos en la ampliación de cobertura, la modernización de infraestructura y la transición energética, siempre cuidando la excelencia operativa. Nuestro propósito es asegurar bienestar y calidad de vida para las generaciones presentes y futuras en todos los territorios donde tenemos presencia”, agregó Salazar.