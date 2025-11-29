Afinia revela de cuánto será su déficit en 2026 y plantea solución para energía en el Caribe

Afinia es una empresa del sector energético con cobertura en Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y 11 municipios de Magdalena, teniendo una cobertura total de 134 municipios. Esta filial del Grupo EPM tiene más de 1,8 millones de usuarios, y 91 % de ellos en los estratos 1 al 3.
En conversación con Valora Analitik, Ricardo Arango, gerente de la organización, habló de los enormes flujos de dinero que requiere el sector energético para seguir operando y que han ido creciendo con el paso del tiempo, agudizando más la crisis estructural de deuda al interior de la industria.
También abordó las problemáticas estructurales de la región Caribe, a la cual calificó como una de inmensas oportunidades, pero también con todos los desafíos.
¿Afinia genera rentabilidad en un mercado como el Caribe?
Lo primero es que la operación de Afinia, específicamente, no es rentable en absoluto. Es una empresa deficitaria completamente. El índice de recaudo que tenemos es 80,7 % en lo acumulado de este año, frente a un promedio nacional ponderado de más de 92 %. Estamos 12 o 13 puntos por debajo. Eso hace un hueco enorme en la caja, y hace inviable financieramente el sostenimiento en el largo plazo de una operación de estas características.
Afortunadamente, Afinia es hija del Grupo EPM, y es este el que ha hecho posible que la empresa siga operando. Entonces, Afinia no es rentable bajo ningún punto de vista.
¿De dónde proviene esto? Históricamente, se ha hablado mucho de la responsabilidad del operador de red, pero creo que eso es un discurso, desde el punto de vista político, pero completamente desgastado.
Afinia ha mejorado entre 60 % y 70 % el indicador de calidad y de continuidad. No hay discusión alguna desde el punto de vista técnico de que las condiciones de continuidad y de calidad del servicio han mejorado ostensiblemente, fruto de más de $3,2 billones de inversión que ha hecho EPM a través de Afinia en el Caribe.
Pero el problema continúa, al igual que en los anteriores operadores. Entonces, uno se pregunta, ¿esto es de un operador de red o es un tema de mercado? La realidad que hemos encontrado es que este obedece a unas condiciones socioeconómicas y estructurales del Caribe. Y es que 92 % de la subnormalidad eléctrica del país está allí.
La transición energética de este país está cimentada o fundamentada en la posibilidad de explotar todos los recursos de energía renovable no convencionales que tiene el Caribe. Pero ¿cómo se podrá llevar a cabo eso si las empresas que están allá, como operadoras de red, no tienen los recursos suficientes para realizar las inversiones?
Ahí está el gran reto. Para viabilizar la transición energética, hay que entender la problemática del Caribe como un problema de país, y esa solución estructural pasa por inyección de tecnología.
También hay que ver cómo evitamos que se perpetúen las áreas subnormales, eléctricamente hablando, en Colombia, y específicamente en el Caribe. Eso es síntoma de una realidad que existe allá, en donde hay niveles de informalidad superiores, niveles de desempleo superiores, impactos por el índice de precios al consumidor superiores en algunos casos, hay niveles de índice de desarrollo humano inferiores al resto del país.
¿Si Afinia no es rentable en el Caribe, por qué EPM sigue allí?
Las razones por las cuales el Grupo EPM tomó la decisión de incursionar en el Caribe podrían tener muchas explicaciones, pero prefiero no entrar en esa decisión. El caso es que ya estamos allí. ¿Y el Caribe qué representa? El mayor potencial de crecimiento económico de este país está ubicado allá. Eso es una realidad.
Ya estamos allá, hay que buscar una solución estructural. Pero no solamente por el tema del Grupo EPM. Hay que buscar una solución para poder explotar el potencial del Caribe como plataforma exportadora hacia Norteamérica y Europa.
Tenemos en Cartagena el tercer puerto más eficiente del mundo. Tenemos unas condiciones de radiación solar y de regímenes de vientos excelentes a nivel mundial para la explotación de energías renovables no convencionales.
¿Por qué EPM sigue allá? La actual operación del sistema eléctrico colombiano se ha hecho posible por el aporte que EPM está haciendo. Es EPM, y su esfuerzo financiero, lo que hace viable la operación y evita la configuración del riesgo sistémico de mercado.
Afinia es más o menos 12 % o 12,5 % del mercado de energía colombiano. Air-e es más o menos lo mismo y entró en default de pagos, y le debe más de $2 billones a los generadores. Afinia le paga todos los meses entre $350.000 y $400.000 millones a los generadores.
Si Afinia llegase a entrar en default de pagos, se configuraría el riesgo sistémico de mercado. ¿Por qué EPM está ahí? Por responsabilidad con este país. EPM está sosteniendo el sistema eléctrico por intermedio del sostenimiento que hace de Afinia, a razón de más de $1 billón anuales. La razón es clara. Si EPM renunciase a esto, se configuraría el riesgo sistémico de mercado.
¿La empresa del distrito de Medellín es la que está soportando el sistema eléctrico de Colombia?
Evidentemente. En los últimos tres años, ha invertido cerca de $3 billones para garantizar la operación de Afinia, porque la empresa cada mes resulta deficitaria en su flujo de caja, por los bajos niveles de recaudo.
EPM ha entrado a cubrir esos déficits de caja para garantizar el pago oportuno que siempre se ha hecho a los generadores, a los transmisores, en general, a todos los proveedores.
Al hacer eso, está garantizando que los generadores reciban oportunamente los pagos y no ahonden la crisis que, infortunadamente, se ha venido dando con Air-e.
Usted alguna vez mencionó que, si no se pagaban los subsidios, existía el riesgo de un apagón, ¿por qué?
Tiene que ver con un apagón financiero, y que derivaría en un apagón real de razonamiento. Por una razón, como Afinia concentra una porción importante de la subnormalidad eléctrica en el país y de los estratos uno, dos y tres, es un gran receptor de subsidios del Estado colombiano.
Infortunadamente, en los últimos dos años el Estado ha dejado de pagar oportunamente los subsidios. Por lo tanto, Afinia los causa cuando hace la facturación, los asume como costo real, porque paga esa energía a los generadores.
Si no se da el flujo normal de los subsidios, simplemente el hueco de la caja termina siendo tan delicado, que termina derivando en un default de pagos hacia los generadores y demás proveedores.
¿No han recibido apoyo del Ministerio de Minas y Energía?
El Ministerio nos ha ayudado a crear un mecanismo alterno a partir del cual estamos pudiendo acceder, con unos sobrecostos financieros, a ciertos recursos de los subsidios. A través de una figura financiera, mediante la cual una de ellas nos provee los recursos con un descuento específico, y eso nos permite tener liquidez.
Estamos utilizando ese mecanismo, pero eso implica sobrecostos financieros para Afinia. Lo ideal sería que los subsidios sean pagados oportunamente.
Infortunadamente, no han estado contemplados dentro del Presupuesto de manera completa. En este momento, la deuda es de $425.000 millones con Afinia.
A eso hay que sumarle la deuda que se genera por las entidades oficiales del orden nacional, departamental y municipal, que asciende a $380.000 millones, y la deuda por concepto de opción tarifaria, que en este momento para Afinia es de $1,2 billones.
Estamos hablando de cerca de $2 billones, cuando se tiene unos ingresos operacionales anuales de $6,5 billones. Entonces se está teniendo un hueco enorme que deriva en esos problemas de caja.
¿A cuánto asciende el déficit de caja en lo que va de 2025?
Llega a 630.000 millones.
¿Para 2026 cuál es la proyección que tienen en déficit?
Podríamos estar entre $1,5 y $1,8 billones, considerando que Afinia tiene que hacer inversiones por más de $800.000 millones de pesos en 2026.
La solución de la energía eléctrica en el Caribe no la va a lograr un operador de red.
Aquí se requieren políticas públicas que reconozcan la diferencia que tiene el Caribe respecto de otras regiones del país. Las condiciones socioeconómicas estructuralmente inferiores que tienen ciertas regiones del Caribe, condiciones de mercado, mayor tamaño de los circuitos, menor densificación de los circuitos, mayores costos de administración, operación y mantenimiento, por lo tanto, mayores costos de comercialización.
Hay que definir unas políticas públicas que reconozcan esto y le provean de recursos al operador de red para que pueda seguir operando en unas condiciones socioeconómicas diferentes, y adicionalmente, pueda viabilizar, a través de la inversión, la transición energética.
No es simplemente dar más plata, porque si no se busca la solución estructural, vamos a seguir en el mismo lodazal en el que estamos.
Necesitamos una conversación alrededor de la energía eléctrica en el Caribe, donde confluyan todos los actores relevantes, para buscar una solución estructural que sea sostenible en el largo plazo, porque ya quedó absolutamente evidenciado que no es un problema del operador de red.
Tenemos que dejar de estigmatizar la costa. Hay que profundizar y entender la realidad; la costa atlántica tiene todo el potencial, pero también todos los problemas.
