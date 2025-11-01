EPM aumentó su participación accionaria en la empresa Aguas del Oriente Antioqueño: estos son sus planes  

Empresas Públicas de Medellín (EPM) dio a conocer que el alcalde de El Retiro, Santiago Montoya Giraldo y otros socios minoritarios firmaron los contratos de venta de su participación accionaria en Aguas del Oriente, tras varios meses de conversaciones y un proceso de negociación.
Con esta operación, las acciones de Aguas del Oriente quedan en manos de dos socios: EPM, que incrementó su participación del 56 % al 99 %, y la Fundación Hospital San Juan de Dios El Retiro, que mantiene la acción que posee.
John Maya Salazar, gerente general de EPM, afirmó que han sido “un aliado constante en el desarrollo sostenible del Oriente antioqueño durante varias décadas. En los últimos 10 años, la empresa ha invertido más de $850.000 millones en el sector de agua y saneamiento para mejorar la prestación de ambos servicios públicos en esta importante subregión, frente a la dinámica de crecimiento industrial y demográfico que ha venido experimentado”.
¿Qué viene tras esta operación?
Aguas del Oriente pondrá en marcha el plan de inversión que incluye la construcción de varios proyectos de infraestructura, como un nuevo tanque de almacenamiento y la reposición y modernización de redes de acueducto y alcantarillado, con el propósito de mejorar la calidad en la prestación de ambos servicios.
“El cierre de esta transacción es un hito para El Retiro, pues con la experiencia y la capacidad de EPM, mejorará la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado para la demanda de hoy y aumentará la capacidad para la demanda del futuro”, manifestó Santiago Montoya, alcalde de El Retiro.
Dijo además que los recursos de la negociación garantizarán que El Retiro tenga servicios de salud de alto nivel a través de una clínica “que le debemos a los guerceños”.
Al hacer este anuncio, EPM reafirmó su compromiso como aliado estratégico del Oriente antioqueño. Con esta consolidación accionaria, la empresa de nuevo impulsa inversiones para ampliar y modernizar la infraestructura de provisión de agua y saneamiento básico.