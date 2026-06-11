Alquería reportó crecimiento de doble dígito en su negocio empresarial durante 2025

Alquería informó que su canal empresarial (B2B) registró un crecimiento de doble dígito durante 2025, apalancado en una mayor presencia en restaurantes, hoteles, cafeterías y otros espacios donde se concentra una parte creciente del consumo de alimentos en Colombia.
Según la compañía, este desempeño estuvo acompañado por el fortalecimiento de su operación con clientes institucionales y una mayor participación en el segmento de food service, que agrupa restaurantes, hoteles, cafeterías, servicios de alimentación y consumo institucional.
Como resultado, Alquería sumó más de 2.500 toneladas adicionales en categorías estratégicas durante el último año, un indicador que la empresa asocia con la transformación de los hábitos de consumo y el crecimiento del gasto fuera del hogar.
“Este crecimiento en el canal B2B refleja nuestra capacidad de adaptarnos a nuevas dinámicas de consumo y de construir relaciones de largo plazo con clientes que requieren calidad y consistencia en su operación”, afirmó Rafael Álvarez, CEO de Alquería.
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El consumo fuera del hogar impulsa el crecimiento
La compañía señaló que la leche continúa siendo una de las categorías con mayor participación dentro de este segmento, especialmente en cafeterías, tiendas de conveniencia y formatos de consumo inmediato. Sin embargo, el crecimiento también ha estado respaldado por otras líneas de negocio orientadas a la gastronomía y la repostería.
Entre ellas se encuentran productos como crema de leche, cremas culinarias y arequipe, que tienen aplicaciones en restaurantes, cocinas profesionales, panaderías y cafeterías.
Para Alquería, el fortalecimiento del negocio institucional responde a una tendencia estructural del sector de alimentos, en la que el consumo fuera del hogar viene ganando participación dentro del gasto de los consumidores.
En ese contexto, la compañía busca diversificar sus fuentes de ingreso y ampliar su presencia en segmentos caracterizados por mayores volúmenes de compra y frecuencia de consumo, consolidando una plataforma de crecimiento en el mediano y largo plazo.